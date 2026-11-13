Istraživači su miševe podijelili u skupine koje su dobivale hranu s niskim, srednjim ili visokim udjelom vlakana, a zatim su im dali plastične čestice. Tijekom sljedeća 24 sata miševi koji su konzumirali srednje i velike količine vlakana iz organizma su izbacili više plastičnih čestica nego miševi čija je prehrana sadržavala malo vlakana.