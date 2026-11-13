Era samoproglašenih snažnih vođa vratila se, sviđalo nam se to ili ne. Od Moskve i Pekinga do Ankare i, usudimo se reći, Washingtona, političar današnjice čvrst je čovjek željan moći, koji uklanja „slabe” birokrate i ušutkava suparnike, oslanjajući se na karizmu i odlučan stil vladanja bez mnogo okolišanja.