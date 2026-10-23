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Italiju pogodilo čak 12 potresa, evakuirane škole: Stiglo i upozorenje na cunami

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N1 Info
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23. lis. 2026. 15:45
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potres, Italija
EMSC

Područje Tirenskog mora uz obalu Sicilije je pogodio niz potresa, među kojima je nekoliko bilo magnitude veće od 5,0.

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Zbog mogućnosti nastanka cunamija izdano je upozorenje narančaste razine, a vlasti su iz predostrožnosti naredile evakuaciju škola u Palermu i Messini.

Prema dostupnim podacima, zabilježeno je ukupno 12 potresa. Prvi se dogodio u 11.40 sati i imao je magnitudu 3,3, dok je Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC) u 12.19 sati registrirao snažniji potres magnitude 5,6, na dubini od deset kilometara sjeverno od Sicilije, prenosi The Independent.

Epicentar najsnažnijeg potresa bio je udaljen manje od 100 kilometara od Palerma, glavnog grada Sicilije. Podrhtavanje tla osjetili su i stanovnici drugih dijelova otoka, uključujući Patti, Licatu, Capo d'Orlando i Campofelice di Roccella.

Nakon potresa izdano je upozorenje na mogući cunami, a stanovnici obalnih područja pozvani su na pojačan oprez.

Prema zasad dostupnim informacijama, nema dojava o ozlijeđenim osobama ni o materijalnoj šteti.

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Teme
epicentar italija magnituda potres

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