Italiju pogodilo čak 12 potresa, evakuirane škole: Stiglo i upozorenje na cunami

Prema dostupnim podacima, zabilježeno je ukupno 12 potresa. Prvi se dogodio u 11.40 sati i imao je magnitudu 3,3, dok je Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC) u 12.19 sati registrirao snažniji potres magnitude 5,6, na dubini od deset kilometara sjeverno od Sicilije, prenosi The Independent.