Do upada je došlo uoči vojnih vježbi "Koalicije voljnih", koju čine saveznici Ukrajine, a koje je Poljska trebala održati u petak. "Te vježbe, zajedno s prisutnošću ministara obrane Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva i baltičkih država, kao i osam načelnika glavnih stožera, među kojima su i predstavnici naših ključnih saveznika, pokazuju da podudarnost tih događaja nije slučajna", rekao je Kosiniak-Kamysz. Dodao je da će se vojne vježbe ipak održati te da će Poljska od NATO-a zatražiti dodatnu potporu u zaštiti istočnog krila Saveza.