"Provokacija Moskve"
Iza uzbune u Poljskoj stoje Rusi? Oglasio se poljski ministar
Rusija je tijekom noći povrijedila poljski zračni prostor s tri objekta, od kojih su najvjerojatnije dva bila projektila, a jedan dron, izjavio je u petak poljski ministar obrane Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, osudivši ono što je nazvao "provokacijom" Moskve.
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Rusko veleposlanstvo u Varšavi nije zasad odgovorilo na upit poslan elektroničkom poštom.
"Došlo je do povrede poljskog zračnog prostora i prodora objekata iz Ruske Federacije", rekao je ministar obrane Kosiniak-Kamysz na konferenciji za novinare. "Bio je to projektil Kh-101... U drugom slučaju također se može govoriti o projektilu, dok je u trećem najvjerojatnije riječ o dronu na mlazni pogon", rekao je.
Do upada je došlo uoči vojnih vježbi "Koalicije voljnih", koju čine saveznici Ukrajine, a koje je Poljska trebala održati u petak. "Te vježbe, zajedno s prisutnošću ministara obrane Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva i baltičkih država, kao i osam načelnika glavnih stožera, među kojima su i predstavnici naših ključnih saveznika, pokazuju da podudarnost tih događaja nije slučajna", rekao je Kosiniak-Kamysz. Dodao je da će se vojne vježbe ipak održati te da će Poljska od NATO-a zatražiti dodatnu potporu u zaštiti istočnog krila Saveza.
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