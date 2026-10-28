Trump, koji je podržao Netanyahua, u srijedu rano ujutro, nakon predizbornog putovanja u Teksas, upitan je o izborima i rekao da je Netanyahu prošao vrlo dobro. „Znate, prilično je tijesno, što je vrlo dobro. Mislim da mu je moja podrška puno pomogla, ali zapravo sam čuo da je prošao prilično dobro. Možda pobjeđuje ili je izjednačeno. U ovom se slučaju neriješen rezultat na neki način smatra pobjedom jer je riječ o velikoj šahovskoj partiji.“