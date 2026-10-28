NITKO NEMA VEĆINU
Izrael nakon izbora u pat-poziciji: Netanyahu traži desnu vladu, suparnik ga poziva na odlazak
Nakon izbora održanih u utorak, izraelski premijer Benjamin Netanyahu i njegov politički suparnik Gadi Eisenkot iznijeli su suprotstavljene tvrdnje o tome tko bi trebao voditi Izrael: Netanyahu je pozvao na formiranje desne vlade, dok je Eisenkot rekao da su birači odbacili dugogodišnjeg izraelskog čelnika, iako prebrojavanje glasova zasad nije pokazalo jasnog pobjednika.
Središnje izborno povjerenstvo Izraela u srijedu je prebrojavalo glasove, a konačni rezultati izbora - prvih od napada koji je Hamas predvodio 7. listopada 2023. - vjerojatno neće biti poznati prije četvrtka, prenosi Reuters.
Prema izraelskim medijima, nakon prebrojavanja oko 48,4 posto glasova, očekuje se da će Netanyahuov blok osvojiti 55 mandata, Eisenkotov 50, a arapske stranke 15 mandata. Taj će se omjer vjerojatno mijenjati kako bude prebrojavano sve više glasova. To znači da bi obje strane ostale ispod 61 mandata, koliko je potrebno za većinu u Knessetu sa 120 zastupnika, a ni Netanyahu ni Eisenkot nisu proglasili pobjedu.
Iako bi predviđeni rezultati mogli predstavljati udarac za Netanyahua i njegovu nacionalističko-religijsku koaliciju, pat-pozicija mogla bi mu ići u prilog, jer bi 77-godišnji Netanyahu mogao ostati na dužnosti prijelaznog premijera tijekom vjerojatno dugotrajnih koalicijskih pregovora, pa čak i sve do novih izbora. Netanyahuov blok isključuje mogućnost formiranja vlade s arapskim strankama, koje su same vodile kampanju s ciljem rušenja premijera i njegovih krajnje desnih saveznika.
Eisenkot, čelnik stranke Yashar i bivši načelnik glavnog stožera izraelske vojske, praktički je također isključio mogućnost formiranja vlade s arapskim strankama, čime si dodatno otežava put do vlasti. Krajnje desne vjerske stranke Itamara Ben-Gvira i Bezalela Smotricha prema projekcijama bi unutar Netanyahuova bloka trebale osvojiti ukupno 13 mandata - bez većih dobitaka za ijednog od njih.
Netanyahu se nakon 3 sata ujutro po lokalnom vremenu obratio stranačkim pristašama u izbornom stožeru Likuda u Jeruzalemu i pozvao na formiranje „snažne, desne nacionalne vlade“. Istaknuo je i izraelske vojne uspjehe te otvorio mogućnost nove zajedničke akcije s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom protiv Irana. „Izrael se, zajedno s našim partnerom, predsjednikom Trumpom, nalazi pred jedinstvenom povijesnom prilikom da jednom zauvijek ukloni egzistencijalnu prijetnju koju predstavlja Iran. No sporedni interesi ne smiju nas odvratiti od te svete misije“, rekao je.
Trump, koji je podržao Netanyahua, u srijedu rano ujutro, nakon predizbornog putovanja u Teksas, upitan je o izborima i rekao da je Netanyahu prošao vrlo dobro. „Znate, prilično je tijesno, što je vrlo dobro. Mislim da mu je moja podrška puno pomogla, ali zapravo sam čuo da je prošao prilično dobro. Možda pobjeđuje ili je izjednačeno. U ovom se slučaju neriješen rezultat na neki način smatra pobjedom jer je riječ o velikoj šahovskoj partiji.“
Eisenkot je rekao da su građani glasali protiv ostanka Netanyahua na mjestu premijera i pozvao ga da se povuče iz politike, istodobno upozorivši na korištenje izraelske sigurnosti u političke svrhe. „Netanyahu je prijelazni premijer, bez mandata i bez povjerenja naroda“, rekao je Eisenkot te pozvao sigurnosni aparat da „ostane čvrst“ i suprotstavi se svakom pokušaju stavljanja političkih interesa ispred sigurnosti Izraela. Odaziv birača iznosio je 77,7 posto, objavilo je Središnje izborno povjerenstvo Izraela, što je najveći odaziv u više od dva desetljeća i oko sedam postotnih bodova više nego 2022. godine.
Fragmentirani izraelski politički sustav manjim strankama daje mogućnost da postanu ključni saveznici u koalicijskim pregovorima, koji su nakon prijašnjih izbora trajali tjednima ili mjesecima. Ako nijedan blok ne uspije sastaviti vladu, možda će biti potrebno održati nove izbore, čemu se Eisenkot protivi s obzirom na visok odaziv birača. Izraelski šekel blago je oslabio nakon neodlučnog ishoda izbora.
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