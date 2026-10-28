"ČISTA ENERGIJA I ENTUZIJAZAM"
Trump ju smijenio nakon pet dana u Bijeloj kući, a sada je progovorila o radu s njim: "Predsjednik se bori!"
Katie Zacharia, bivša glasnogovornica Bijele kuće koja je na toj dužnosti provela samo pet dana, prvi se put opširnije osvrnula na odnos s Donaldom Trumpom nakon odlaska iz njegove administracije, poručivši da je i dalje odlučna podržavati američkog predsjednika i njegovu političku agendu.
Zacharia je u autorskom tekstu za New York Post napisala da povratak u rodnu Kaliforniju doživljava kao privremenu stanku prije mogućeg povratka poslu koji smatra najvažnijim.
"Željela sam raditi za predsjednika Donalda Trumpa još otkako sam ga prvi put upoznala. Zato mi se povratak u Kaliforniju čini kao stanka, privremeni predah prije povratka poslu koji je najvažniji", poručila je.
Dodala je da je dobro, da je zahvalna na vremenu provedenom s obitelji i prijateljima te da je odlučnija nego ikad u namjeri da nastavi podržavati Trumpa i njegovu politiku "America First", bez obzira na to u kojem će svojstvu to činiti.
U tekstu se osvrnula i na šest riječi koje su joj, kako tvrdi, ostale posebno važne. Riječ je o poruci koju je Trump napisao u svojoj knjizi "The Art of the Comeback" iz 1997. godine.
"‘Nikad ne odustaj i uvijek uzvrati udarac.’ To je ono što je predsjednik Trump napisao u svojoj knjizi. Te me riječi i dalje vode, a gledala sam kako ih se predsjednik drži tijekom predizborne kampanje", napisala je Zacharia.
Hvali Trumpovu energiju i predizbornu kampanju
Zacharia je opisala i svoje iskustvo s Trumpom tijekom njegove predizborne kampanje uoči međuizbora za američki Kongres, koji se održavaju u studenome. Navela je da ga je ranije ovog mjeseca pratila na skupovima na kojima je podržavao republikanske kandidate.
Prema njezinim riječima, Trump nije pristao na to da se republikanci unaprijed pomire s mogućim porazom, nego je nastavio intenzivno raditi na mobilizaciji birača.
"Vidjela sam čistu, neumornu energiju i entuzijazam. Ljudi su satima stajali čekajući, a onda bi i dalje glasno klicali kada bi se popeo na pozornicu", napisala je.
Dodala je da je tu poruku pokušavala prenijeti i komentatorima Marku Levinu, Jesseju Wattersu i Gregu Kellyju, kao i svima koji su je bili spremni saslušati.
"Trump se bori", poručila je. Prema njezinoj ocjeni, Trump radi više od bilo kojeg drugog američkog predsjednika kako bi republikanskim kandidatima osigurao pobjedu na izborima. Tvrdi da obilazi zemlju zato što je njegovim stranačkim kolegama potrebna dodatna podrška birača koju im samo on može osigurati.
Zacharia smatra da Trumpova kampanja ima intenzitet kakav Bijela kuća dosad nije vidjela.
Hvali Trumpove poteze u gospodarstvu i vanjskoj politici
U nastavku teksta bivša glasnogovornica iznijela je i niz tvrdnji o rezultatima Trumpove administracije tijekom prvih mjeseci njegova drugog mandata.
Kao jedan od najvećih uspjeha istaknula je kontrolu granice, tvrdeći da gotovo 17 mjeseci nije bilo gotovo nikakvih nezakonitih prelazaka američke granice.
Pozitivno je ocijenila i Trumpovu carinsku politiku. Prema njezinim riječima, carine su donijele znatne prihode od uvoza, ali i omogućile američkom predsjedniku da od trgovinskih partnera i saveznika izvuče obećanja o ulaganjima i kupnji u vrijednosti od bilijuna dolara.
U vanjskoj politici pripisala mu je zasluge za okončanje osam sukoba u osam mjeseci. Istaknula je i njegov okvir za primirje u Gazi, za koji tvrdi da je zaustavio neposredne borbe i omogućio oslobađanje talaca.
Dodala je da je Trump posredovao i u drugim sukobima, istodobno pokazujući da je spreman upotrijebiti silu kako bi zaštitio američke interese.
Zacharia je pohvalila i ulaganja u industriju i energetiku, navodeći niz projekata za koje tvrdi da su rezultat Trumpove politike. Među njima su veliki čeličanski kompleks u Iowi, ulaganja Južne Koreje u energetiku, projekti povezani s ukapljenim prirodnim plinom na Aljasci i u Teksasu te ulaganja u brodogradnju i proizvodnju dijelova za američke podmornice.
Takve je projekte opisala kao konkretne rezultate Trumpove filozofije da nikada ne treba odustati.
"Novinari hrane neizlječivi sindrom opsjednutosti Trumpom koji održavaju lažne vijesti"
Zacharia se osvrnula i na kritike koje Trumpu upućuju pojedini republikanci, posebno politički strateg Karl Rove. Optužila ga je da javno dijeli savjete o tome što bi predsjednik trebao raditi, a istodobno potkopava republikanskog kandidata za američki Senat u Teksasu Kena Paxtona.
Podsjetila je da je bila pripravnica u Bijeloj kući tijekom predsjedničkog mandata Georgea W. Busha te ustvrdila da tadašnji republikanci nisu pokazivali jednaku odlučnost kao Trump.
Upozorila je da je uloga kritičara sa strane jednostavna, dok Trump, prema njezinoj ocjeni, nastavlja raditi unatoč otporu tradicionalnih medija.
"Predsjednik zaslužuje novinare koji će objektivno izvještavati o njegovim rezultatima, umjesto da hrane neizlječivi sindrom opsjednutosti Trumpom koji održavaju lažne vijesti", napisala je.
Na kraju je pozvala Trumpove pristaše da izađu na izbore i glasaju za kandidate koje je predsjednik podržao.
"Ljudi koji pune dvorane na skupovima, zajednice koje vide da se granica osigurava i radnici koji imaju koristi od novih ulaganja znaju što je na kocki", poručila je.
"Podržavaju ga i zajedno s njim sudjeluju u borbi. Izađite. Glasajte za kandidate koje je predsjednik Trump podržao. Borite se, borite se, borite se", zaključila je Zacharia.
Dodala je da Trump nikada ne odustaje te da ni njegovi pristaše ne bi trebali odustati.
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