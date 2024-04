Izraelski veleposlanik za N1: Iran mora shvatiti da se to ne smije ponoviti, imamo pravo na reakciju

Podijeli :

Gary Koren, izraelski veleposlanik u Hrvatskoj, u Novom je danu s Tihomirom Ladišićem razgovarao o stanju u Pojasu Gaze i u Izraelu nakon posljednjeg napada koji je prije nekoliko dana na tu zemlju izveo Iran.

Podsjetimo, Iran je u subotu navečer lansirao salvu dronova i projektila na Izrael, u znak odmazde za izraelski napad na iranski konzulat u Damasku u kojem je poginulo sedam časnika Revolucionarne garde. Iranski napad na Izrael sa 200 dronova, krstarećih i balističkih projektila završen je u nedjelju ujutro bez težih posljedica pošto ih je golema većina presretnuta i oborena.

Šef IAEA-e zabrinut zbog mogućnosti napada Izraela na iranska nuklearna postrojenja

Na pitanje jesmo li na rubu eskalacije i mogućeg svjetskog rata, izraelski veleposlanik Gary Koren je rekao:

“Prošla su jedva dva dana od iranskog napada bez presedana. Treba podsjetiti da Iran kontinuirano prijeti Izraelu. Riječ je o desetgodišnjoj prijetnji i smatramo da međunarodna zajednica ne čini dovoljno da zaustavi Iran. Važno je da Iran shvati da to ne smije ponoviti, zahvalni smo međunarodnoj zajednici, prijateljima SAD-u, europskim državama i Hrvatskoj jer su osudili napade, no zadržavamo pravo da reagiramo jer ako ne reagiramo, Irancima pružamo osjećaj da mogu nastaviti kao dosad.”

Kakva će biti reakcija Izraela?

Govoreći o odgovoru Izraela istaknuo je da će reakcija svakako biti vojna, no i da iz Zagreba nije u položaju pretpostaviti što će odlučiti ratni kabinet. “Pozorno slušamo zemlje partnere koje su sudjelovale u presretanju letjelica i projektila. To je bio značajan signal Iranu koji nije uspio u svom naumu, no pozitivno je u svemu da se ova koalicija angažirala. Mogu danas najaviti konzultacije europskih ministara na inicijativu visokog predstavnika Borrella jer je riječ o krizi. Očekujemo od onih koji nas traže da ne reagiramo pretjerano, da se pojačaju političke sankcije i prošire na elemente koji bi mogli biti bolni za Iran, ali učinkoviti. Prvo, iranska revolucionarna garda mora biti stavljena na popis terorističkih organizacija, treba uvesti stroži režim sankcija – posebno vezano za dronove i projektile.”

Komentirajući prijetnju direktno s iranskog tla, Koren je rekao da imaju učinkovitu obranu što se tiče projektila, no ističe da komponente za projektile nisu trebale ni doći iz nekih zemalja u Iran.

“Ne radi se samo o sigurnosti Izraela”

“Sigurnosno vijeće UN-a pokrenulo je to pitanje, ali ništa ne sprečava Irance da dobavljaju važne elemente za proizvodnju balističkih krstarećih raketa, tj. dronova. Ne radi s samo o sigurnosti Izraela, to je prijetnja i drugim regionalnim državama i globalno”, pojasnio je i dodao da se Iran cijelo vrijeme skrivao iza posrednika, od Hutista do šijitske milicije, no ovime se pokazalo ono što je Izrael cijelo vrijeme tvrdio, ističe veleposlanik, a to je da “Iran orkestrira ovaj kaos i ove terorističke akte”.

Vanjskopolitički analitičar: Svijet se nalazi u vrlo dramatičnom trenutku

Iran je, međutim, upozorio da ako Izrael odgovori na projektile, može doći do protunapada na Jordan i američke baze na Bliskom istoku. Na pitanje koliko je to prihvatljivo i ne znači li eskalaciju krize i na globalnom, ne samo regionalnom nivou, Koren kaže da se treba zapitati je li status quo prihvatljiviji.

“Iran cijelo vrijeme širi i pomiče granice. Izostankom reakcije dajemo Iranu jamstvo da se može izvući nekažnjeno, a sljedeći napad može biti još gori. Ako sad ne budemo dovoljno oštro reagirali, uvijek slušamo prijatelje, pretpostavljam da postoje dileme i zahvalni smo neposrednim susjedima i uvjerili smo ih da ih ne želimo dovesti u opasnost, ali i oni su zabrinuti”, napomenuo je.

Pregovori s Hamasom opet propali

Govoreći o povratku Izraelaca, otetih u brutalnom napadu Hamasa 7. listopada, veleposlanik je rekao da su završili četvrtu ili petu rundu pregovora, no oni su prošli tjedan opet propali. Prema njegovim riječima, Hamas je već peti put dao negativan odgovor. Oni još drže oko 130 Izraelaca i za neke, kaže Koren, vjeruju i da više nisu živi.

Hamas može napraviti humanitarnu gestu kao znak dobre volje i ponuditi najteže slučajeve – ozlijeđene, žene, djecu, ističe Koren, no novih informacija o taocima nemaju, posebno nakon što ni Međunarodnom Crvenom križu nije bilo dozvoljeno posjetiti ih.

“Moramo završiti ovaj rat tako što ćemo eliminirati vojnu prijetnju Hamasa”

“To je i dalje jedan od glavnih ciljeva našeg rata protiv terorizma. Moramo završiti ovaj rat tako što ćemo eliminirati vojnu prijetnju Hamasa. Jer ako Hamas preživi, ako njegov zapovjedni lanac preživi, ništa nećemo dobiti”, napomenuo je Gary Koren.

Izrael se još uvijek suočava s kritikama međunarodne zajednice zbog humanitarne krize u Pojasu Gaze i stradavanju velikog broja palestinskih civila. Koren ponavlja da Hamas koristi civilnu infrastruturu i civile za razliku od ratova u prošlosti kad su se samo vojske sukobljavale.

Dodaje i da je Hamas računao na međunarodne kritike, a solidarnost koju su tražili od susjeda, nisu dobili. “Susjedne zemlje bi također htjele vidjeti uništavanje Hamasa jer je radikalni islam opasan, ne samo za Izrael. Što se tiče rješenja s dvije države, mi želimo mir s Palestincima, ali s kojim Palestincima? Onima koji pozivaju na uništenje Izraela? Prije tri tjedna ankete su pokazale da 72 posto Palestinaca u Gazi opravdava ono što je Hamas učinio. To su složenija pitanja, no nemamo izbora uz sva ispaštanja i bol koju trpe civili, nema druge opcije, nema čarobnog rješenja pomoću kojeg bismo mogli eliminirati Hamas i radikalni islam. Jedini je način da se predaju i oslobode taoce, ali ta odluka je, nažalost, na njima.”

Na kraju je rekao da Izrael, unatoč kritikama, ima funkcionirajuću vladu te da je izraelsko društvo jedinstveno u potpori njihovih koraka. Također, dodaje da prema anketama većina Izraelaca očekuje odgovor države na napad iz Irana.

