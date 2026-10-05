alarm u sibiru
Umrla djelatnica instituta koji proučava kugu. State Department poslao poruku Rusiji
Ruske vlasti uvele su protuepidemijske mjere nakon smrti 28-godišnje laboratorijske tehničarke koja je radila u institutu u Sibiru specijaliziranom za istraživanje kuge i drugih zaraznih bolesti.
Žena je radila u Istraživačkom institutu za borbu protiv kuge u Sibiru, u gradu Šelehovu, a preminula je nakon što joj je dijagnosticirana upala pluća nepoznatog uzroka, objavila je ruska savezna služba Rospotrebnadzor zadužena za nadzor zaraznih bolesti.
Maksim Modin, načelnik okruga Šelehov u istočnom dijelu Rusije, blizu granice s Mongolijom, potvrdio je da su vlasti pokrenule "sveobuhvatan niz protuepidemijskih mjera".
Bolnički odjel u kojem je djelatnica bila liječena stavljen je u karantenu, a pojedini dijelovi bolnice privremeno su prestali primati i otpuštati pacijente. Prema izvještajima lokalnih medija, mjere su uvedene i u drugim bolnicama u regiji, piše CNN.
Testiraju sve koji su bili u kontaktu sa ženom
Prema riječima Modina, u uzorcima uzetima od preminule žene nisu pronađeni mikroorganizmi povezani s njezinim profesionalnim radom.
U posljednjih deset dana među zaposlenicima instituta nije zabilježen nijedan slučaj zarazne bolesti, a sve osobe koje su nedavno bile u kontaktu s preminulom djelatnicom podvrgavaju se testiranju i liječničkim pregledima.
Neslužbeni izvještaji lokalnog neovisnog medija Liudi Baikala navode da je pod liječničkim nadzorom gotovo 200 ljudi.
Rospotrebnadzor je ranije objavio da je epidemiološka situacija u Šelehovu i obližnjem Irkutsku stabilna.
Institut u kojem je žena radila zapošljava oko 95 istraživača te je zadužen za praćenje i sprječavanje izbijanja opasnih bakterijskih i virusnih infekcija na području Sibira i ruskog Dalekog istoka.
Spominje se i mogućnost kuge
Dodatnu zabrinutost izazvala je izjava Alekseja Cidenova, čelnika susjedne Burjatije, koji je rekao da je žena "moguće" preminula od kuge. Istodobno je naglasio da u toj republici nema izbijanja kuge.
Pneumonična kuga jedan je od tri oblika bolesti koju uzrokuje bakterija Yersinia pestis. Za razliku od drugih oblika kuge, može se relativno lako prenositi s čovjeka na čovjeka putem respiratornih kapljica.
Ostali oblici bolesti najčešće se prenose preko zaraženih buha, životinja ili kontakta sa zaraženim tkivom.
Ipak, zasad nema potvrde da je upravo kuga uzrok smrti laboratorijske djelatnice.
Bivši čelnik Rospotrebnadzora Genadij Oniščenko rekao je da infekcija u Irkutskoj oblasti "najvjerojatnije nije kuga". Dodao je da bi, čak i ako se bolest potvrdi, njezino širenje trebalo biti moguće spriječiti.
Tvornica u blizini instituta uvela maske
Zbog opreza je i tvornica aluminija koja se nalazi u blizini instituta svojim zaposlenicima preporučila nošenje zaštitnih maski.
Direktor tvornice Artem Fominikh pritom je pozvao na smirivanje situacije, upozorivši da se među građanima šire brojne glasine i proturječne informacije.
Slučaj prate i američke zdravstvene vlasti. Američki State Department potvrdio je da je upoznat s informacijama o mogućoj smrti od pneumonične kuge u Rusiji te da situaciju prati zajedno s američkim Centrom za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) i drugim institucijama.
Iz Washingtona su istaknuli da mnogi detalji još nisu potvrđeni te pozvali ruske vlasti da informacije što brže i transparentnije podijele s javnošću.
Koji su simptomi pneumonične kuge?
Prema američkom CDC-u, osobe oboljele od pneumonične kuge mogu razviti visoku temperaturu, glavobolju i slabost, nakon čega se može pojaviti brzo napredujuća upala pluća praćena otežanim disanjem, bolovima u prsima i kašljem. U nekim slučajevima može se pojaviti i krvava ili vodenasta sluz.
Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da kuga može imati visoku smrtnost, ali istodobno ističe da se bolest može uspješno liječiti antibioticima ako se pravodobno prepozna i liječi, uz odgovarajuće mjere za sprječavanje daljnjeg širenja infekcije.
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