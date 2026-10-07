EKSTREMNA DESNICA U NALETU
Jesu li zastupnici Merzova CDU-a glasali za AfD? Socijaldemokrati bijesni na partnere
Izbor AfD-ova Tobiasa Rauscha za predsjednika parlamenta Saske-Anhalt izazvao je burne reakcije u Berlinu i otvorio pitanje jesu li za njega glasali i pojedini zastupnici CDU-a kancelara Friedricha Merza.
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Rausch je prvi političar AfD-a koji je nakon Drugog svjetskog rata izabran na čelo jednog njemačkog pokrajinskog parlamenta. AfD je u Saskoj-Anhaltu klasificiran kao "dokazano desno ekstremistički".
Rausch je na tajnom glasanju, osim očekivanih glasova AfD-a i Saveza Sahre Wagenknecht (BSW), dobio još četiri glasa. Budući da se glasalo tajno, nije moguće utvrditi odakle su stigli, no većina promatrača smatra da bi mogla biti riječ o zastupnicima CDU-a.
Bijes socijaldemokrata
To je izazvalo bijes socijaldemokrata. Vodeći predstavnici SPD-a sudjelovali su u prosvjednoj povorci u Berlinu, od Bundestaga preko Brandenburških vrata do Bebelplatza, mjesta na kojem su nacisti 1933. spaljivali knjige. Ministar obrane Boris Pistorius na kraju skupa zapjevao je njemačku himnu, dok su brojni sudionici nosili primjerke njemačkog ustava.
Vicekancelar i ministar financija Lars Klingbeil iz SPD-a izbor Rauscha nazvao je rušenjem političkog tabua.
"Rušenje je tabu-granice kad se desne ekstremiste bira na takve dužnosti. Ne samo BSW, već i CDU mora hitno objasniti kako je do toga moglo doći", rekao je Klingbeil.
Predsjednik zastupničkog kluba CDU-a Thorsten Frei upozorio je da se zbog tajnog glasanja ne može znati tko je podržao Rauscha.
"U načelu svatko dolazi u obzir. Činjenica da je tako, prema mom mišljenju, krajnje je zabrinjavajuća", rekao je.
Rušenje "protupožarnog zida"
Slučaj je ponovno otvorio raspravu o njemačkom "protupožarnom zidu", odnosno načelu prema kojem demokratske stranke odbijaju suradnju s AfD-om, javlja Deutsche Welle.
Pitanje je posebno važno uoči prosinca, kada se vodeći kandidat AfD-a u Saskoj-Anhaltu Ulrich Siegmund namjerava kandidirati za predsjednika pokrajinske vlade. AfD je uvjerljivo pobijedio na izborima, ali nema samostalnu većinu, pa bi mu za preuzimanje vlasti trebali glasovi izvan vlastitih redova.
Kancelar Friedrich Merz više je puta isključio suradnju CDU-a s AfD-om, no rezultat glasanja za predsjednika parlamenta ponovno je otvorio pitanje koliko je taj "protupožarni zid" u praksi čvrst.
BSW, koji je unaprijed najavio da će podržati Rauscha, tvrdi da izoliranje AfD-a nije učinkovito. Ostale stranke – CDU, SPD, Zeleni i Ljevica – zasad i dalje kategorički odbacuju suradnju s krajnjom desnicom.
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