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Nova anketa uzdrmala Njemačku: AfD na 30 posto, CDU/CSU potonuo na 18

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Hina
|
04. lis. 2026. 08:47
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AFP
RALF HIRSCHBERGER/AFP

Alternativa za Njemačku (AfD) prvi je put u INSA-inom istraživanju dosegnula 30 posto potpore, dok je konzervativni blok CDU/CSU kancelara Friedricha Merza pao na rekordno niskih 18 posto. Razlika između dviju stranaka tako je narasla na 12 postotnih bodova.

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Pokazuje to najnoviji Sonntagstrend, istraživanje koje institut INSA provodi za Bild. U odnosu na prethodno istraživanje AfD je dobio jedan postotni bod, dok je CDU/CSU izgubio jedan. Još krajem rujna AfD je bio na 29, a Unija na 19 posto.

Riječ je o najboljem rezultatu AfD-a i najlošijem rezultatu CDU/CSU-a otkako INSA provodi ova mjerenja. Rezultati drugih instituta pritom se razlikuju. Primjerice, najnoviji ARD-ov Deutschlandtrend AfD-u daje 27, a CDU/CSU-u 20 posto.

Prema INSA-inom istraživanju, SPD je na 14 posto, koliko imaju i Zeleni. Ljevica (Die Linke) dobiva 10 posto potpore, dok su BSW i FDP s po četiri posto ispod izbornog praga.

Veliko nezadovoljstvo Merzom i vladom

Loše rezultate CDU/CSU-a prati i veliko nezadovoljstvo radom kancelara i savezne vlade. Prema rezultatima INSA-e, 79 posto ispitanika nezadovoljno je Merzovim radom, a isti udio nezadovoljan je i radom vlade.

Sličan trend pokazuje i Deutschlandtrend, prema kojem je radom kancelara zadovoljno samo 10 posto ispitanika, što je najniža vrijednost za nekog njemačkog kancelara otkako Infratest dimap provodi to mjerenje, javlja Fenix magazin.

Aktualni rezultati dodatno kompliciraju koalicijsku matematiku. Prema INSA-inim brojkama, CDU/CSU i SPD zajedno imaju 32 posto potpore, dok SPD, Zeleni i Ljevica zajedno dosežu 38 posto.

Istraživanje je provedeno na 1202 ispitanika, a INSA navodi maksimalnu statističku pogrešku od plus ili minus 2,9 postotnih bodova. Kao i kod svih anketa, riječ je o trenutnom mjerenju raspoloženja birača, a ne prognozi rezultata budućih izbora.

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Teme
afd cdu cdu/csu friedrich merz njemačka

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