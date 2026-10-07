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SASKA-ANHALT

Presedan u Njemačkoj: AfD prvi put dobio predsjednika pokrajinskog parlamenta

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Deutsche Welle
|
07. lis. 2026. 07:17
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REUTERS
Jan Woitas via REUTERS

Tobias Rausch iz Alternative za Njemačku (AfD) izabran je za predsjednika parlamenta Saske-Anhalt, čime je AfD prvi put dobio čelnika jednog njemačkog pokrajinskog parlamenta.

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Rausch je u tajnom glasovanju osvojio 48 glasova, devet više nego što njegova stranka ima zastupnika.

Riječ je o presedanu u poslijeratnoj Njemačkoj. AfD u Saskoj-Anhalt lokalni Ured za zaštitu ustavnog poretka klasificira kao desnoekstremističku stranku.

Uoči konstituirajuće sjednice ispred parlamenta u Magdeburgu prosvjedovalo je nekoliko stotina ljudi.

Rausch je 35-godišnji trgovac nekretninama, a nakon izbora poručio je da funkciju neće obavljati kao predstavnik samo jedne političke skupine.

"Neću ovu dužnost obavljati kao predsjednik jedne zastupničke skupine, nego kao predsjednik cijelog pokrajinskog parlamenta", rekao je.

Hoće li AfD imati i premijera?

AfD je na pokrajinskim izborima u rujnu osvojio 39 od ukupno 83 mandata i postao najjača stranka, ali nije dosegnuo apsolutnu većinu.

Rauscha je podržao BSW, koji ima pet zastupnika, no rezultat glasovanja pokazuje da je dobio i glasove iz drugih stranaka.

BSW zasad ne najavljuje potporu kandidatu AfD-a Ulrichu Siegmundu za premijera Saske-Anhalt, javlja Deutsche Welle.

Siegmund se za tu funkciju namjerava kandidirati u prosincu, pa pitanje buduće pokrajinske vlade ostaje otvoreno.

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Teme
afd ekstremna desnica krajnja desnica njemačka saska-anhalt tobias rausch

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