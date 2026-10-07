lijede francuske kolege
FOTO, VIDEO / Kaos u belgijskom gradu: Stotine studenata na ulicama, 107 uhićenih
Stotine studenata, dijelom nadahnutih nemirima u obrazovnom sektoru u susjednoj Francuskoj, izašle su na ulice belgijskoga grada Liègea, a lokalni mediji izvještavaju o 107 uhićenja posljednjih dana.
Oglas
Lokalne vlasti nisu bile odmah dostupne za informaciju koja bi potvrdila uhićenja, no novinska agencija Belga piše da su ona povezana s kaznenim djelima poput uništavanja imovine i podmetanja požara.
@GGReisman "Peaceful" riots spread to Belgium. https://t.co/3JeUZ3SIun— Capitalism Magazine (@CapitalismMag) October 7, 2026
Studenti prosvjeduju protiv belgijskog obrazovnog sustava na francuskom jeziku, kao razlog navodeći sve veće troškove obrazovanja, pretrpane učionice i poteškoće u pristupu nastavnim materijalima.
Prosvjednici su isticali transparente s porukama poput: "Situacija je kaotična, borimo se za prava!" i "Odabrao sam obrazovanje, a ne Igre gladi!!".
Nemiri su uslijedili nakon lipanjskih sukoba prosvjednika i policije u Bruxellesu zbog reformi obrazovanja, u što spadaju povećanje školarine za većinu studenata u belgijskoj zajednici francuskoga govornog područja s 835 na 1194 eura.
U videozapisima koji se posljednjih dana šire društvenim mrežama vide se razbijena stakla, požari i stotine uglavnom mladih prosvjednika u Liègeu, a druge snimke prikazuju policiju koja blokira prometnice.
Tijekom prosvjeda u srijedu policija je pretraživala studente, tražeći oružje.
Neki su studenti Reutersu rekli da su u kontaktu s kolegama iz Francuske.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas