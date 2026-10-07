Umirovljeni profesor objasnio što smrdi u Zagrebu

Upozorio je i na nedostatak sustavnog pristupa klimatskim i urbanim problemima u Hrvatskoj. Ističe da Hrvatska nema poseban klimatski urbani institut koji bi se bavio povezanošću klimatskih promjena, meteorologije, urbanizma i kvalitete života. Kao primjere drukčijeg pristupa naveo je Sloveniju i Austriju, gdje su takva pitanja snažnije uključena u rad institucija i stručnih agencija.