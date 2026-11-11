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VIDEO / Kaos u Dublinu: Prosvjednici krenuli prema Bidenu, letjeli predmeti, ima uhićenih
Najmanje dvije osobe uhićene su nakon iznenadnog posjeta bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena Trinity Collegeu u Dublinu u utorak.
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Bidenu se pridružila bivša prva dama Jill Biden, a zajedno su prisustvovali svečanosti na kojoj je njihovu sinu Hunteru dodijeljena Zlatna medalja za izniman doprinos javnoj raspravi.
Tijekom njihova posjeta Povijesnom društvu koledža okupile su se skupine propalestinskih prosvjednika, od kojih je neke privela irska policija.
Dok su Biden i njegova obitelj napuštali mjesto održavanja svečanosti, dio okupljenih krenuo je prema njima, a bacani su i različiti predmeti, izvijestila je irska javna televizija RTÉ.
Na mjestu događaja nalazio se veći broj policajaca i kombija specijalne policijske jedinice za održavanje javnog reda i mira, a uhićene su najmanje dvije osobe, javlja BBC.
Joe Biden was pelted with milk cartons in Dublin, Ireland, as he took cover behind an umbrella. Police wrestled with protesters while he was rushed into his SUV. https://t.co/DCQbCgztYI— Breaking911 (@Breaking911) November 10, 2026
Hunter Biden 2024. godine proglašen je krivim za kaznena djela povezana s nezakonitim posjedovanjem oružja i poreznim prekršajima u SAD-u, no njegov ga je otac kasnije pomilovao dok je još bio predsjednik.
Time je Hunter Biden postao prvo dijete aktualnog američkog predsjednika koje je osuđeno za kazneno djelo.
Među dosadašnjim dobitnicima ovog priznanja nalaze se bivši irski predsjednik Michael D. Higgins, Bob Geldof, Patti Smith, Julian Assange i Desmond Tutu.
Bivši američki predsjednik i njegova obitelj sastali su se i s irskim premijerom Micheálom Martinom.
Martin je na društvenoj mreži X objavio da mu je bilo zadovoljstvo ugostiti obitelj Biden te da su tijekom susreta razgovarali o Bidenovim „snažnim irskim korijenima”.
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