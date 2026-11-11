Oglas

PROGNOZA DO VIKENDA

Zbog obilne kiše prijete poplave, dio zemlje prekrit će snijeg

author
Tea Blažević
|
11. stu. 2026. 07:28
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Autumn Rain Road to Winter Hills
Open AI / ChatGPT

Donosimo vremensku prognozu meteorologinje Tee Blažević.

Oglas

Pretežno oblačno je Hrvatske, lokalno ima oborine, kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. U nastavku srijede oborina će se intenzivirati, osobito u poslijepodnevnim satima i navečer. Lokalno je moguća obilna oborina, prije svega na Jadranu i uz njega. Temperature će rasti do 20 stupnjeva, uz južinu. Na moru puše jugo, još će i pojačati prema večeri.

Četvrtak će isto donijeti čestu oborinu, obilnije će kišiti duž Jadrana i uz Jadran, osobito u noći na petak i tijekom petka. Na moru će puhati jako i olujno jugo, zbog kojeg će zasigirno biti poteškoća u prometu.

Petak donosi također kišne prilike, ali će se promijeniti strujanje, i stizat će nam hladniji zrak vjetrom sjevernog smjera, stoga će kiša prelaziti u snijeg u Gorskoj Hrvatskoj, gdje se očekuje stvaranje snježnog pokrivača.

Za vikend smirivanje vremena.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
tea blažević vremenska prognoza vrijeme vrijeme u hrvatskoj

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ