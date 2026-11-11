Pretežno oblačno je Hrvatske, lokalno ima oborine, kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. U nastavku srijede oborina će se intenzivirati, osobito u poslijepodnevnim satima i navečer. Lokalno je moguća obilna oborina, prije svega na Jadranu i uz njega. Temperature će rasti do 20 stupnjeva, uz južinu. Na moru puše jugo, još će i pojačati prema večeri.