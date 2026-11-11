PROGNOZA DO VIKENDA
Zbog obilne kiše prijete poplave, dio zemlje prekrit će snijeg
Donosimo vremensku prognozu meteorologinje Tee Blažević.
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Pretežno oblačno je Hrvatske, lokalno ima oborine, kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. U nastavku srijede oborina će se intenzivirati, osobito u poslijepodnevnim satima i navečer. Lokalno je moguća obilna oborina, prije svega na Jadranu i uz njega. Temperature će rasti do 20 stupnjeva, uz južinu. Na moru puše jugo, još će i pojačati prema večeri.
Četvrtak će isto donijeti čestu oborinu, obilnije će kišiti duž Jadrana i uz Jadran, osobito u noći na petak i tijekom petka. Na moru će puhati jako i olujno jugo, zbog kojeg će zasigirno biti poteškoća u prometu.
Petak donosi također kišne prilike, ali će se promijeniti strujanje, i stizat će nam hladniji zrak vjetrom sjevernog smjera, stoga će kiša prelaziti u snijeg u Gorskoj Hrvatskoj, gdje se očekuje stvaranje snježnog pokrivača.
Za vikend smirivanje vremena.
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