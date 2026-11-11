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SMRT PACIJENTA U JANKOMIRU

VIDEO / HDZ-ova zastupnica zaplakala pred novinarima: "Čije se ime zataškava?"

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Hanan Nanić
|
11. stu. 2026. 12:51
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n1 nikolina baradić
N1

Zastupnica vladajućih Nikolina Baradić rasplakala se na konferenciji za novinare koju je HDZ održao u Saboru povodom slučaja Jankomir, odnosno smrti 32-godišnjeg Kristiana Periša u bolnici Sveti Ivan. Upozorila je da se prešućuje ime liječnika koji je pregledao i utvrdio Periševu smrt te da je na snimkama osmero ljudi oko njega, a privedena su samo četiri tehničara.

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"Što bi se dogodilo da Periševa obitelj nije kontaktirala odvjetnika? Da on nije zatražio od bolnice da sačuva snimke? S obzirom na to da sam radila u bolnici i da sam po struci medicinska sestra, znam kako izgledaju primopredaje i vizite. Nitko me ne može uvjeriti da ravnateljstvo i uprava bolnice nisu znali što se događa", istaknula je Nikolina Baradić na konferenciji za novinare o slučaju smrti u jankomirskoj bolnici.

Naglasila je i da smrt pacijenta ne utvrđuje medicinski tehničar ili medicinska sestra, nego liječnik.

Zašto su privedene samo četiri od osam osoba sa snimki?

"Liječnik je morao doći do pacijentove postelje, pregledati ga, utvrditi smrt i potom obavijestiti sve nadležne. Nakon toga slijedi otpusno pismo s anamnezom, tijekom liječenja i uzrokom smrti. Tko je odgovorni liječnik koji je 21. listopada, nakon završetka jutarnje smjene, trebao izvijestiti sve nadređene o cjelokupnom tijeku događaja? Tu osobu nitko ne spominje", upozorila je Baradić.

"Kako Mrsić zna da su za smrt odgovorni samo medicinski tehničari? Svi ste vidjeli fotografije. Jasno se vidi da je iznad pacijenta bilo osam osoba. Zašto su privedene samo četiri osobe, i to medicinski tehničari? Čije se ime zataškava?", pitanja su na koja HDZ-ova zastupnica traži odgovore.

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Teme
bolnica sveti ivan hdz jankomir kristian periš nikolina baradić

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