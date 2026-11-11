"Što bi se dogodilo da Periševa obitelj nije kontaktirala odvjetnika? Da on nije zatražio od bolnice da sačuva snimke? S obzirom na to da sam radila u bolnici i da sam po struci medicinska sestra, znam kako izgledaju primopredaje i vizite. Nitko me ne može uvjeriti da ravnateljstvo i uprava bolnice nisu znali što se događa", istaknula je Nikolina Baradić na konferenciji za novinare o slučaju smrti u jankomirskoj bolnici.