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POGINULA TURISTKINJA NA RODOSU

Katastrofalne poplave u Grčkoj: 22.000 munja pogodilo Kretu tijekom 24 sata

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Hina
|
04. lis. 2026. 12:27
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REUTERS
Stefanos Rapanis/REUTERS

Oko 22.000 munja zabilježeno je na otoku Kreti i u južnom Egeju u prethodna 24 sata, priopćila je u nedjelju grčka meteorološka služba, a vlasti procjenjuju štetu nakon razdoblja obilnih kiša i grmljavine.

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Meteorološke službe priopćile su da se očekuje da će obilne kiše trajati još nekoliko sati prije nego što se uvjeti dodatno poboljšaju.

Veliki dijelovi poljoprivredne proizvodnje na Kreti su uništeni, a brojne ceste su poplavljene ogromnom količinom vode. Brojne kuće su oštećene, a u mnogim područjima zabilježeni su nestanci struje.

Meteorolozi su rekli da je u području Retimna palo do 500 milimetara kiše, navode vlasti.

Na otoku Rodosu, njemačka turistkinja u petak je poginula od udara groma. Njezin suprug je lakše ozlijeđen.

Očekuje se poboljšanje vremenskih uvjeta, priopćila je meteorološka služba.

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Teme
grmljavina grom grčka kreta nevrijeme udar groma

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