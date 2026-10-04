Katastrofalne poplave u Grčkoj: 22.000 munja pogodilo Kretu tijekom 24 sata

Stefanos Rapanis/REUTERS

Oko 22.000 munja zabilježeno je na otoku Kreti i u južnom Egeju u prethodna 24 sata, priopćila je u nedjelju grčka meteorološka služba, a vlasti procjenjuju štetu nakon razdoblja obilnih kiša i grmljavine.

Podijeli

Oglas

Meteorološke službe priopćile su da se očekuje da će obilne kiše trajati još nekoliko sati prije nego što se uvjeti dodatno poboljšaju.

Veliki dijelovi poljoprivredne proizvodnje na Kreti su uništeni, a brojne ceste su poplavljene ogromnom količinom vode. Brojne kuće su oštećene, a u mnogim područjima zabilježeni su nestanci struje.

Meteorolozi su rekli da je u području Retimna palo do 500 milimetara kiše, navode vlasti.

Na otoku Rodosu, njemačka turistkinja u petak je poginula od udara groma. Njezin suprug je lakše ozlijeđen.

Očekuje se poboljšanje vremenskih uvjeta, priopćila je meteorološka služba.

