"NAPUHAVA SE"
Putovanje u Strasbourg: Jerković Kraljić pitali razmišlja li o ostavci, evo što je odgovorila
SDP-ova eurozastupnica Romana Jerković Kraljić, koja se našla u središtu kontroverze zbog putovanja skupine iz Rijeke u Strasbourg o trošku grupe S&D, poručila je da ne razmišlja o preuzimanju političke odgovornosti ostavkom, ističući da financijska pravila nisu prekršena i da je riječ o administrativnim pogreškama.
Politico je ranije objavio da je S&D platio oko 12.000 eura za studijski posjet skupine iz Rijeke, dok Jerković Kraljić tvrdi da je iznos bio oko 9000 eura.
Pozornost je izazvao popis sudionika na kojem su neke osobe navedene kao zdravstveni djelatnici ili zaposlenici Medicinskog fakulteta, iako se zapravo bave drugim zanimanjima.
Hoće li podnijeti ostavku?
Novinar Novog lista Damir Cupać pitao je eurozastupnicu Romanu Jerković Kraljić osjeća li odgovornost zbog slučaja te razmišlja li o ostavci u Europskom parlamentu ili SDP-u.
"Ostajem pri odgovoru koji sam dala u priopćenju, a to je da nisu prekršena nikakva financijska pravila. Isto vrijedi i za još dodatna dva događanja za koje smo ustvrdili da se radi o istom tipu administrativne pogreške", odgovorila je Jerković Kraljić.
Prema njezinim riječima, grupa S&D upoznata je s pogreškama i potvrdila je da su financijska pravila ipak poštovana.
Naglasila je i da na događanjima koja organizira kao zastupnica može sudjelovati bilo koji građanin Europske unije, neovisno o profesiji. Većinu događanja u tom razdoblju, kaže, organizirala je kao izvjestiteljica za kardiovaskularno zdravlje kako bi čula iskustva građana sa zdravstvenom skrbi.
"Za S&D grupu nije ni važno koje su profesije, što napuhavanje priče oko obične administrativne pogreške na listi čini još nevjerojatnijom", poručila je.
"Svatko tko radi može napraviti nenamjernu administrativnu pogrešku"
Govoreći o političkoj odgovornosti, Jerković Kraljić rekla je da je kao zastupnica odgovorna za rad svog ureda i provođenje aktivnosti u skladu s pravilima.
"Istodobno, svatko tko radi može napraviti nenamjernu administrativnu pogrešku, osobito u složenim procedurama i kada tek preuzima određene poslove. Moja je odgovornost da takve situacije prepoznamo, ispravimo i osiguramo da se ne ponavljaju", rekla je.
Dodala je da joj je najvažnije da su činjenice provjerene te da su procedure ispoštovane.
Na popisu glumac i povjesničar navedeni kao profesori Medicinskog fakulteta
Među sudionicima putovanja bila je i sestra eurozastupnice Renata Jerković, koja je na popisu navedena kao asistentica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.
Prvak Talijanske drame riječkog HNK Ivana pl. Zajca Mirko Soldano bio je naveden kao profesor Medicinskog fakulteta, kao i riječki povjesničar umjetnosti Theodor de Canziani.
Na putovanju je bio i Branko Vukšić, lokalni asistent Jerković Kraljić u Hrvatskoj, uz čije je ime na popisu stajalo da je liječnik KBC-a Rijeka. Kao liječnik je bio naveden i Mario Drufovka.
Dio sudionika doista je povezan sa zdravstvom. Prema navodima Politica koje prenosi Novi list, među njima su Gordana Starčević-Klasan s Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci i Iva Zeneral Žuža s Fakulteta dentalne medicine.
Jerković Kraljić nije odgovorila na pitanje Novog lista u kakvim je odnosima s osobama koje su krajem 2024. godine u njezinoj organizaciji putovale u Strasbourg o trošku grupe S&D.
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