udar na energetsku mrežu
Kijev bez struje nakon ruskih zračnih napada
Novi ruski zračni napadi na ukrajinsku energetsku mrežu izazvali su nestanke struje i prekide opskrbe diljem zemlje, a u glavnom gradu Kijevu u četvrtak su uvedena izvanredna ograničenja.
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Zamjenik ministra energetike Artem Nekrasov rekao je na Telegramu da je u ruskom granatiranju oštećena infrastruktura te da je pao napon u visokonaponskoj mreži.
Zbog nestanka struje u nekim dijelovima glavnoga grada prestale su raditi i pumpe za opskrbu vodom. U zračnim napadima na Kijev u srijedu navečer poginule su dvije osobe, priopćila je služba civilne zaštite, nakon što je bespilotna letjelica pogodila višekatnu zgradu.
Nakon ruskih napada opskrba električnom energijom prekinuta je i u područjima na bojišnici, Sumiju, Harkivu, Donjecku i Zaporižji. Nekrasov je rekao da su radovi na obnovi opskrbe u tijeku ondje gdje sigurnosna situacija to dopušta.
Odvojeno od toga, najmanje 30 ljudi poginulo je u četvrtak u ruskom napadu na autobus u istočnom gradu Kramatorsku. Zbog poremećaja u distribuciji električne energije diljem zemlje bit će potrebno ograničiti potrošnju u nekoliko regija, i za poslovne i za privatne korisnike, rekao je Nekrasov.
Ukrajina očekuje da će Rusija s dolaskom zime pojačati napade na energetsku mrežu. Bit će to peta zima otkako je Moskva u veljači 2022. pokrenula invaziju punih razmjera na Ukrajinu. Nakon prošlogodišnjeg opsežnog razaranja Ukrajina je obnovila dio elektrana i povećala kapacitete manjih, decentraliziranih izvora energije.
Unatoč tome, elektroenergetska mreža bit će izložena velikom opterećenju. Ukrajinski promatrači protuzračne obrane tvrde da ruska vojska koristi bespilotne letjelice opremljene dodatnim uređajem namijenjenim uništavanju visokonaponskih stupova i dalekovoda.
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