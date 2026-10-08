uspoređuju cijene
Meloni objavila video iz Splita, Talijani žestoko reagirali: "Jesu li u Hrvatskoj mađioničari?"
Mnogi je hvale i oduševljeni su, ali mnogi i prigovaraju te uspoređuju Italiju s Hrvatskom
Oglas
Split je bio domaćin samita MED9, skupine devet mediteranskih članica Europske unije. U središtu razgovora bili su budući europski proračun i pitanja važna za Mediteran, a Hrvatska ove godine predsjeda tom neformalnom skupinom, piše Slobodna Dalmacija.
Posebnu pozornost privukla je upravo Meloni. Pogledi su bili usmjereni prema talijanskoj premijerki, oko koje su se novinari najviše okupljali, nastojeći doći do izjave.
Meloni se oglasila na svome Instagramu nakon Splita.
- Danas u Splitu na samitu MED9, zajedno sa čelnicima europskih nacija Mediterana. U središtu rasprave su zajednički veliki izazovi: sigurnost i konkurentnost Europe, energija, upravljanje migracijama, širenje na Zapadni Balkan i situacija na Bliskom istoku. Mediteran je strateški prostor za Europu, a Italija će nastaviti raditi jer je Mediteran sve više u središtu europskih politika i prioriteta.
Uz njenu objavu pojavilo se ogroman broj komentara. Mnogi je hvale i oduševljeni su, ali mnogi i prigovaraju i uspoređuju Italiju s Hrvatskom. Posebno su se uhvatili cijena goriva.
- Kad platiš benzin 50 eura, 15 ode na benzinsku i 35 na državu - žali se jedan Talijan.
- Dobra večer predsjednice, možete li objasniti zašto se u Italiji benzin plaća 2,20 a u Hrvatskoj 1.74?? Kako uspijevaju odrediti ove cijene, jesu li možda mađioničari? Pričajmo o Hrvatskoj.... - komentirao je drugi.
Neki su pak ovim komentatorima udarili ‘kontru‘.
- Ako mi objasnite, zašto u Italiji aperol košta 4 eura, dok je u Hrvatskoj 10?
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas