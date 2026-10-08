Meloni objavila video iz Splita, Talijani žestoko reagirali: "Jesu li u Hrvatskoj mađioničari?"

- Danas u Splitu na samitu MED9, zajedno sa čelnicima europskih nacija Mediterana. U središtu rasprave su zajednički veliki izazovi: sigurnost i konkurentnost Europe, energija, upravljanje migracijama, širenje na Zapadni Balkan i situacija na Bliskom istoku. Mediteran je strateški prostor za Europu, a Italija će nastaviti raditi jer je Mediteran sve više u središtu europskih politika i prioriteta.