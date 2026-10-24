VIDEO / Kongres pristaša Marine Le Pen: Orléans nalikuje gradu pod opsadom

Nakon stranačkog kongresa u subotu, Marine Le Pen održat će svoj prvi veliki predizborni skup u nedjelju, ponovno u Orléansu, u areni s 10.000 mjesta za koju se nada da će biti puna. Međutim, "poruke zabrinutosti" stigle su do običnih članova vodstva Nacionalnog okupljanja nakon nasilja prošlog vikenda.