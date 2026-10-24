RADIKALNA DESNICA
VIDEO / Kongres pristaša Marine Le Pen: Orléans nalikuje gradu pod opsadom
Francuska krajnje desna stranka Nacionalno okupljanje (RN) održava svoj kongres u subotu, na dan najavljenih masovnih demonstracija diljem zemlje i dan uoči prvog velikog predizbornog skupa za svoju kandidatkinju Marine Le Pen, favoritkinju u anketama za travanjske predsjedničke izbore.
Očekuje se da će se oko 5000 aktivista i dužnosnika RN-a okupiti od 14,30 sati u Orléansu u središnjoj Francuskoj, dok se u većim gradovima diljem zemlje nazire još jedna subota visokog rizika nakon nasilja i pljačke 17. listopada tijekom prosvjeda protiv visokih troškova života.
Veliki prosvjedi protiv krajnje desnice
Na poziv pedesetak udruga, sindikata i političkih stranaka, tisuće ljudi započele su demonstracije u Orléansu protiv kongresa RN-a, rutom izvan centra grada, a sve pod budnim okom snaga sigurnosti. Lokalne su vlasti u podne izbrojale 11.000 prosvjednika, a organizatori 26.000.
"Došao sam osuditi ovaj kongres i normalizaciju krajnje desnice u našoj zemlji u kojoj je ranije rasistička i islamofobna mržnja sijala smrt. Prestanimo se bojati; još ima vremena za poraz Nacionalnog okupljanja“, rekao je za AFP 36-godišnji odvjetnik Romain Ruiz.
Mobilizirano je oko 3000 policajaca, uz dva oklopna vozila, vodene topove, helikoptere i dronove.
Orléans nalikuje gradu pod opsadom, prenosi agencija France presse.
Grad je zatvorio turistički ured, knjižnicu, parkove i vrtove te zabranio restoranima otvaranje terasa. Tramvajski je promet obustavljen, a ne može se ni voziti povijesnim središtem grada.
Graonačelnik najavio policijski sat
Vlasnici trgovina tijekom noći su stavljali zaštitu na svoje izloge.
"Atmosfera je zaista čudna za subotnje jutro; sve je zatvoreno, neke trgovine su zabarikadirane. Zaista se nadamo da će sigurnosne mjere spriječiti scene nasilja koje smo vidjeli tijekom prošlog tjedna“, rekao je za AFP stanovnik Stéphane Gentil.
Gradonačelnik Orléansa Serge Grouard u subotu je najavio uvođenje policijskog sata u cijelom gradu za sljedeće dvije noći za maloljetnike mlađe od 15 godina.
Marine Le Pen ima najveću podršku u anketama dosad, a predviđa se da će pobijediti s velikom razlikom u prvom krugu i protiv bilo kojeg protivnika u drugome, uključujući i svog glavnog suparnika, čelnika radikalno ljevičarske stranke Nepokorena Francuska Jean-Luca Mélenchona.
Prema anketama, Mélenchon bi bio uvjerljivo poražen u drugom krugu.
Dvoje kandidata, utjelovljenja sve polariziranijeg francuskog političkog krajolika, vode žestoku bitku usredotočenu na nasilje koje je izbilo na marginama demonstracija 17. listopada.
Zabranjene demonstracije u nedjelju
Nakon stranačkog kongresa u subotu, Marine Le Pen održat će svoj prvi veliki predizborni skup u nedjelju, ponovno u Orléansu, u areni s 10.000 mjesta za koju se nada da će biti puna. Međutim, "poruke zabrinutosti" stigle su do običnih članova vodstva Nacionalnog okupljanja nakon nasilja prošlog vikenda.
Ta kandidatkinja, koja već četvrti put okušava sreću na predsjedničkim izborima, pokušala je umiriti svoje pristaše, navodeći da "nema zabrinutosti" oko nesmetanog tijeka događaja. Njezini glasnogovornici ponovili su ovu poruku na svim televizijskim kanalima, naglašavajući "jamstva" dobivena da će se javni red održati.
"Ovo je pomalo kao da se već odigrava kampanja", rekao je ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez, koji je sam došao "u inspekciju" u petak, dok je regionalni čelnik Hugues Moutouh zabranio sve demonstracije u nedjelju u velikom dijelu metropolitanskog područja Orléansa.
Okupljanja u drugim većim gradovima
Prvi prosvjedni skupovi počeli su se okupljati u subotu u nekoliko francuskih gradova, uoči novog dana socijalnih prosvjeda obilježenog velikim napetostima, uz strah od ponavljanja nasilja i pljački kakve su se dogodile prethodnog tjedna.
Angažirano je više od 70.000 policajaca i pripadnika žandarmerije, gotovo 20 posto više nego prethodnog tjedna. Većina glavnih prosvjednih povorki planirana je za rano poslijepodne. „U ovom je trenutku situacija u Parizu mirna”, objavila je policijska prefektura na društvenoj mreži X nešto prije 12,30 sati.
U glavnom gradu, kao i drugdje, trgovci su zaštitili izloge drvenim pločama, nadajući se da će tako odvratiti pljačkaše. Oni su prethodnog tjedna masovno pljačkali trgovine, zasjenivši velik odaziv na prosvjede protiv „preskupog života”, na kojima je sudjelovalo između 550.000 i 800.000 ljudi.
Nekoliko pariških muzeja, osobito popularnih među turistima, ostat će zatvoreno, među njima Louvre i Musée d’Orsay. Štitit će ih pripadnici vojske.
U središtu Rennesa, na zapadu zemlje, trgovine su zabarikadirane. Zaposlenici jedne trgovine, koji žele ostati anonimni, priznaju da se „ne osjećaju nimalo sigurno”.
Uzbuna i u Marseilleu
U Marseilleu, na jugu zemlje, brojna policijska vozila interventnih snaga bila su tijekom jutra raspoređena u blizini prefekture, Stare luke i velikih trgovačkih centara. U središtu grada bila su raspoređena najmanje dva oklopna vozila „Centaure” i jedno vozilo s vodenim topom.
Ovaj drugi val prosvjeda ponovno okuplja različite pokrete – od srednjoškolaca i sindikata do pripadnika pokreta Žutih prsluka – u pogoršanom društvenom i političkom ozračju, šest mjeseci prije predsjedničkih izbora.
Zbog rizika od izgreda vlasti su odobrile samo određene prosvjede. Uvele su brojne zabrane okupljanja zbog čega ih radikalna ljevica optužuje za autoritarno ponašanje.
Primjerice, u Lyonu je kasno prijepodne ispaljen suzavac kako bi se rastjerala skupina od približno 150 ljudi u blizini sveučilišta Lyon 3, na rubu područja na kojem su sva okupljanja zabranjena.
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