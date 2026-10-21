policijska represija
Francuski policajci pod optužbom za zlostavljanje maloljetnika: Dječaku smrskali čeljust, djevojčicu oslijepili na jedno oko...
Francuska policija suočava se s optužbama za prekomjernu uporabu sile protiv učenika koji prosvjeduju, a ozljeđivanje maloljetnika dodatno produbljuje nepovjerenje između vlasti i mladih.
Sedamnaestogodišnji Enzo ispričao je da ga je jedan policajac uhvatio za ruku dok ga je drugi palicom udario s leđa. Krvave glave završio je u bolnici, gdje su mu ranu morali zašiti.
Četrnaestogodišnji Eden trenutačno ne može govoriti. Čeljust mu je smrskana nakon što mu je policajac u Saint-Ouen-l’Aumôneu ispalio granatu sa suzavcem u lice.
Šesnaestogodišnja Mael izgubila je vid na desnom oku nakon što ju je pogodio projektil ispaljen iz policijskog bacača gumenih metaka.
Od sredine rujna, kada su francuski srednjoškolci započeli pobunu protiv obrazovnog sustava za koji tvrde da ih je iznevjerio, policijske metode našle su se pod povećalom javnosti. Odvjetnici i prosvjednici koji su razgovarali s Al Jazeerom optužili su policiju da potiče nasilje i ogorčenost umjesto da pokušava smiriti napetosti.
Iako francuske vlasti brane postupanje policije kao nužno, stručnjaci i odvjetnici upozoravaju da će nasilje nad maloljetnicima dodatno produbiti jaz između države i njezinih građana.
"Gube cijelu jednu generaciju", rekla je Ainoha Pascual, odvjetnica pri Pariškoj odvjetničkoj komori. "Vlada provodi strategiju zastrašivanja. Jer kada nekoga osakatite, kada nekoga teško ozlijedite, to znači da se ta osoba, ali i svi oko nje, više neće vratiti na prosvjede."
Prosvjedi zbog stanja u obrazovanju prerasli su u nacionalni prosvjedni pokret, a tijekom vikenda izbili su nasilni sukobi.
"Još uvijek sam traumatiziran"
U Enzovu slučaju snimke koje je provjerila Al Jazeera prikazuju mirno okupljene nastavnike koji su ispred učenika formirali ljudski lanac. Policajci probijaju kordon te tijekom napredovanja iz neposredne blizine koriste palice i papar-sprej. Zrakom odjekuju panični krici.
"Još uvijek sam traumatiziran. Umjesto da nas štite, oni nas napadaju", rekao je Enzo.
Prema riječima njegove odvjetnice Else Marcel, Eden je sjedio sam na niskom zidu i gledao u mobitel, nekoliko metara od školskog prosvjeda, kada su mu prišla trojica policajaca.
Na snimkama incidenta čini se da jedan policajac udara tinejdžera palicom, nakon čega mu drugi ispaljuje granatu sa suzavcem u lice. Marcel tvrdi da je projektil ispaljen s udaljenosti od približno metar i pol te optužuje policajce da su dječaka ostavili ležati na tlu, a da nisu pozvali hitnu pomoć.
Njegova obitelj podnijela je kaznenu prijavu zbog pokušaja ubojstva.
"Ovakvo što dosad nije viđeno tijekom ovog društvenog pokreta, osobito kada uzmemo u obzir da je riječ isključivo o maloljetnicima", rekla je Mathilde Lante, Enzova odvjetnica i članica Kolektiva za pravno djelovanje (CAJ).
Francuske vlasti odbacile su tvrdnje da policija provodi represiju tijekom srednjoškolskih prosvjeda, ističući da su ozlijeđene stotine pripadnika snaga reda.
Početkom listopada ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez izjavio je da policajcima nisu izdane "nikakve upute o suzdržavanju", naglasivši pritom da uporaba sile mora ostati razmjerna.
Istodobno je Ministarstvo pravosuđa početkom listopada naložilo državnim odvjetnicima da na nasilje tijekom prosvjeda odgovore brzo i odlučno, uključujući razmatranje građanskopravne odgovornosti roditelja za postupke maloljetnika.
U međuvremenu je francuska policijska inspekcija IGPN pokrenula 36 istraga zbog navodnog neprimjerenog postupanja policajaca.
Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, od početka prosvjeda gotovo 6900 osoba zadržano je u policijskom pritvoru, a čak 86 posto njih maloljetnici su.
Čini se da je tako oštar pristup samo dodatno mobilizirao prosvjednike.
Tijekom vikenda na ulice je izašlo više od pola milijuna ljudi, od čega oko 100.000 samo u Parizu.
"Premladi smo da bi nas shvaćali ozbiljno, ali dovoljno odrasli da nas tuku", bio je jedan od slogana koji su se neprestano ponavljali.
U subotu je policija počela ispaljivati suzavac i šok-granate znatno prije početka prosvjednih povorki, što je, prema kritičarima, odredilo ton dana koji je uslijedio.
Policija je blokirala prometnice kojima se moglo izaći s jednog pariškog trga. Okupljenima je ostavljeno samo nekoliko uskih izlaznih prolaza.
Zbog toga su tisuće ljudi ostale zarobljene u zbijenoj masi, što je dovelo do nesvjestica i napadaja panike.
Riječ je o taktici koju stručnjaci nazivaju la nasse, odnosno kettling, kontroverznoj metodi kojom policajci okružuju prosvjednike i zadržavaju ih unutar ograničenog prostora.
Organizacije za ljudska prava već godinama kritiziraju tu taktiku zbog njezina utjecaja na slobodu kretanja i pravo na prosvjed.
Optužbe za policijsku brutalnost tijekom proteklih godina
Prosvjedi koje su pokrenuli učenici na kraju su postali katalizator šireg društvenog nezadovoljstva u zemlji suočenoj s fiskalnom, političkom, a sada i društvenom krizom.
Pariške ulice povremeno su bile poprište nasilja i vandalizma.
U subotu i nedjelju, nakon što je pala noć, skupine mladih tijekom nereda razbijale su, palile i pljačkale trgovine.
"Posljednja tri tjedna slušamo da 'policija ubija' ili da 'policija ozljeđuje ljude'. A onda nas posljednja dva dana pitaju: 'Što radi policija?' To je vrlo francuska vrsta shizofrenije", izjavio je u ponedjeljak premijer Sébastien Lecornu.
Ovo nije prvi put da se francuska policija našla na meti kritika.
Tijekom prosvjeda "žutih prsluka", razdoblja nemira koje je započelo 2018. zbog povećanja cijena dizelskog goriva i preraslo u širi društveni pokret čiji su sudionici nosili žute prsluke, policajci su bili kritizirani zbog uporabe sile. Prosvjednici su pritom zadobivali teške ozljede od gumenih metaka i šok-granata.
U lipnju 2023. policijsko ubojstvo 17-godišnjeg Nahela Merzouka tijekom prometne kontrole u Nanterreu izazvalo je višednevne nerede i ponovno otvorilo raspravu o rasnom profiliranju i policijskom nasilju.
Ekološki aktivisti također su optuživali vlasti za nerazmjernu uporabu sile, osobito tijekom prosvjeda protiv izgradnje vodnog rezervoara u Sainte-Solineu 2023. godine, kada su u sukobima ozlijeđeni deseci prosvjednika i policajaca.
Organizacije Human Rights Watch i Amnesty International u više su navrata izrazile zabrinutost zbog prekomjerne uporabe sile i ograničavanja prava na prosvjed.
Paolo Stuppia, predavač sociologije na pariškom institutu Sciences Po i suautor knjige Géopolitique de la jeunesse (Geopolitika mladih), smatra da su se napetosti između prosvjednika i policije pogoršale tijekom predsjedničkog mandata Emmanuela Macrona.
"Ono što je nekoć bilo rezervirano za predgrađa ili autonomne aktivističke skupine sada se primjenjuje na sve", rekao je.
"Postoji ozračje nepovjerenja između prosvjednika i policije, a ono se dodatno produbljuje jer policijska represija sada pogađa znatno veći broj ljudi."
"Francuski stil" kontrole prosvjeda
Odvjetnica Pascual smatra da je ozbiljnost policijskog nasilja usko povezana s uporabom oružja za kontrolu okupljanja koje može prouzročiti trajne ozljede i iz temelja promijeniti živote ozlijeđenih.
Bacači gumenih metaka i eksplozivne granate nalaze se u središtu kontroverzi oko policijskih metoda u Francuskoj.
"To je upravo ono što nazivamo 'francuskim stilom' kontrole prosvjeda. Riječ je o vrlo specifičnim metodama koje uključuju uporabu oružja, pa i onoga koje se opisuje kao nesmrtonosno, ali koje u stvarnosti može imati smrtonosne posljedice", rekla je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare