Mirjana Rakić o nasilnim prosvjedima u Francuskoj: 10 godina Macron nije čuo građane, dug je stigao na naplatu

Vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić, u N1 studiju uživo kod Hrvoja Krešića, komentirala je val nasilnih prosvjeda u Francuskoj, koje su započeli učenici i studenti traže bolje uvjete života i obrazovanja, ali se šire zbog sve većeg nezadovoljstva građana uvjetima života u jednoj od najmoćnijih zemalja EU-a

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