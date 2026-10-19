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"PARALELNI ŽIVOT"

Mirjana Rakić o nasilnim prosvjedima u Francuskoj: 10 godina Macron nije čuo građane, dug je stigao na naplatu

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N1 Info
|
19. lis. 2026. 15:44
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Vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić, u N1 studiju uživo kod Hrvoja Krešića, komentirala je val nasilnih prosvjeda u Francuskoj, koje su započeli učenici i studenti traže bolje uvjete života i obrazovanja, ali se šire zbog sve većeg nezadovoljstva građana uvjetima života u jednoj od najmoćnijih zemalja EU-a

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Teme
mirjana rakić n1 studio uživo n1 tv video

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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