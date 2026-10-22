Merz: Realno je da Crna Gora postane članica EU-a

Crnogorski premijer Milojko Spajić rekao je da su razgovori s Hrvatskom vrlo važni te da su izazovi u odnosima dviju država premostivi. Istaknuo je da je Crna Gora predala sve pregovaračke pozicije za poglavlja 23 i 24, koja se odnose na pravosuđe i temeljna prava te pravdu, slobodu i sigurnost, izrazivši nadu da će ta poglavlja biti zatvorena u prosincu.