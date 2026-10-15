Plenković o Vučiću: To mi malo djeluje smiješno, da vam pravo kažem

“Postoje dvije države koje su od 2005. do 2026. uzele 21 godinu institucionalnog približavanja Sjeverne Makedonije Europskoj uniji. Hrvatska nije zauzela taj pristup. Unatoč teškom nasljeđu, mi smo prema Crnoj Gori pristupili vrlo konstruktivno i u tom konstruktivnom procesu smo izdvojili one točke za koje smatramo da ih Crna Gora treba ispuniti jer su dio onoga što oni budućim članstvom u Europskoj uniji trebaju preuzeti kao europske vrijednosti”, rekao je Plenković.