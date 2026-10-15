premijer u bruxellesu
Plenković o Vučiću: To mi malo djeluje smiješno, da vam pravo kažem
Premijer Andrej Plenković izjavio je u četvrtak u Bruxellesu da je Hrvatska sasvim transparentno istaknula osam točaka koje bi Crna Gora trebala riješiti za napredak u pristupnim pregovorima, a koje su vezane za europske vrijednosti i oko kojih dosad nije napravljen iskorak, te nazvao smiješnom prosvjednu notu iz Srbije.
“Podcrtavam konstruktivnu poziciju Hrvatske. Mi smo sasvim transparentno nabrojili osam točaka koje su dugi niz godina neriješene, a vezane su za europske vrijednosti i oko kojih, nažalost, Crna Gora do sada nije napravila iskorak”, rekao je Plenković po dolasku na samit EU-a.
Plenković je govoreći o konstruktivnom stajalištu Hrvatske spomenuo suprotan primjer Sjeverne Makedonije, koja je 2001. bila ispred Hrvatske, a do danas nije ni otvorila pristupne pregovore zbog blokade dviju država članica, Grčke i Bugarske.
“Postoje dvije države koje su od 2005. do 2026. uzele 21 godinu institucionalnog približavanja Sjeverne Makedonije Europskoj uniji. Hrvatska nije zauzela taj pristup. Unatoč teškom nasljeđu, mi smo prema Crnoj Gori pristupili vrlo konstruktivno i u tom konstruktivnom procesu smo izdvojili one točke za koje smatramo da ih Crna Gora treba ispuniti jer su dio onoga što oni budućim članstvom u Europskoj uniji trebaju preuzeti kao europske vrijednosti”, rekao je Plenković.
Hrvatska je ovoga tjedna uputila državama članicama EU-a i uredima predsjednice Komisije i predsjednika Europskog vijeća dokument u kojem iscrpno objašnjava svoje stajalište prema procesu pristupanja Crne Gore. U dokumentu je pobrojano osam od ranije dobro poznatih zahtjeva koje bi Podgorica trebala ispuniti za zeleno svjetlo Zagreba.
Šest zahtjeva odnosi se na poglavlje 23, Pravosuđe i temeljna prava, a dva su povezana s poglavljem 31, Vanjska, sigurnosna i obrambena politika.
“Mi želimo da Crna Gora ostvari napredak, ali želimo da se ova pitanja riješe, a sada je za to trenutak”, rekao je Plenković.
Premijer komentirao i Vučića
Premijer Andrej Plenković kroz smijeh je komentirao optužbe Aleksandra Vučića da se Hrvatska miješa u predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji.
Donedavni srbijanski predsjednik i nositelj liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić izjavio je da se nijedna zemlja nikada nije toliko i tako brutalno miješala u izbore neke druge države kao što se Hrvatska miješa u predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji, prenijela je u četvrtak agencija Tanjug.
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"Potpuni nonsense"
Prozivke je kroz smijeh komentirao i predsjednik Vlade Andrej Plenković, koji se nalazi u Bruxellesu gdje će sudjelovati na summitu Europske pučke stranke, neformalnom sastanku Prijatelja kohezije i sastanku Europskog vijeća.
"Moram priznati da sam dosta iznenađen s takvom notom jer mi nije jasno kome je upućena. Mislim da je ponovno riječ o nekakvom spinu koji bi trebao poduprijeti tezu da se Hrvatska kao poluvanjski i poluunutarnji neprijatelj miješa u politički proces i izbornu utrku u Srbiji, što je potpuni nonsense. Teza je plasirana već duže vremena."
"Neka se bave sobom"
Osvrnuo se i na prosvjednu notu, koju je Srbija poslala Hrvatskoj, a zasmetalo im je koliko se puta u medijima spominje Vučić:
"Kod nas su mediji slobodni i pišu što žele, Srbija ima svoju izbornu kampanju i neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa i to nije naša tema. Imamo vrijednosnih pitanja gdje Srbija treba ići naprijed, a ne da nama šalje note", pojasnio je premijer.
"Ne moramo previše dati pozornosti tome, pokušavam shvatiti što smo mi to učinili, a ako oni misle da mu orkestriramo što hrvatski mediji pišu, a nisam ni primijetio ništa posebno sporno, to je njihova stvar. To mi malo djeluje smiješno, da vam pravo kažem", zaključio je Plenković
Reakciju ministra Olega Butkovića pročitajte OVDJE.