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LUKSEMBURG

Crna Gora zatvorila još tri poglavlja

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Hina
|
12. lis. 2026. 19:37
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Europski parlament
JOHN THYS / AFP

Crna Gora je u Luxembourgu zatvorila tri pregovaračka poglavlja, čime se ukupan broj dosad zatvorenih poglavlja popeo na 21.

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Na međuvladinoj konferenciji o pristupanju Crna Gora zatvorila je pregovore u poglavljima Ekonomska i monetarna politika, Statistika i Socijalna politika i zapošljavanje.

"Crna Gora pokazuje da je proširenje moguće, da je proširenje priča o uspjehu", rekao je irski ministar za europske poslove Thomas Byrne.

Povjerenica za proširenje Marta Kos rekla je da EU u potpunosti podržava ambiciju Crne Gore da završi pristupne pregovore do kraja ove godine.

"Podržavamo vašu ambiciju, sada je odlučujući trenutak", rekla je Kos, ističući da preostale reforme posebice one koje se odnose na vladavinu prava i ustavne promjene "ne mogu čekati".

Crna Gora je predvodnik u procesu proširenja u kojem je najdalje odmakla od svih zemalja kandidata.

Teme
crna gora europska unija poglavlja zapadni balkan

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