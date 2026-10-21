Kos: Crna Gora u finalu povijesne utakmice za EU članstvo, ali mora se dogovoriti s Hrvatskom

"Na toj razini učinili ste gotovo sve, nedostaje nam još malo. Ali, ako želimo ići dalje u ovom procesu u Bruxellesu, treba nam zeleno svjetlo svih 27 članica. Hrvatska ima svoje interese i Hrvatska o tome otvoreno govori. Baš me raduje što je posljednjih dana Crna Gora poduzela korake i što postoji dijalog između Hrvatske i Crne Gore. Mislim da ste na dobrom putu da se riješe i ova bilateralna pitanja. Ova bilateralna pitanja nisu dio pregovaračkog procesa, ali zbog svega što sam objasnila, moraju se riješiti“, poručila je Kos.