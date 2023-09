Na drugom kraju planete vlada “neuobičajena” proljetna vrućina

Podijeli :

Pexels

Veliki dijelovi Australije pod utjecajem su "neuobičajene" proljetne vrućine u subotu, objavila je nacionalna meteorološka služba, predviđajući da bi rekordnih temperatura moglo biti u nedjelju.

U Sydneyju, glavnom gradu australske najnaseljenije države New South Wales, temperature su dosegle 34,2 stupnja Celzijusa u zračnoj luci Kingsford Smith u Sydneyju – više od 12 stupnjeva iznad prosjeka za rujan, prema podacima Zavoda za meteorologiju.

Ruše se rekordi: Zašto je ovo ljeto bilo toliko vruće? Kakva nas zima očekuje? Severe Weather objavio dugoročnu prognozu VIDEO Misteriozan objekt doplutao na plažu: Možda je pao iz svemira

Prognostičari su ovog tjedna najavili da će vremenski fenomen El Nino ojačati između rujna i studenog, donoseći toplije i suše uvjete Australiji.

Meteorološki zavod objavio je da je vrućina koja je ‘uranila’ u mnogim dijelovima zemlje “vrlo neuobičajena tijekom rujna”.

“Te će temperature porasti od nedjelje do utorka”, stoji na Facebooku, s temperaturama od 8 do 16 C iznad prosjeka.

“Rekordne rujanske dnevne i noćne temperature očekuju se od nedjelje do četvrtka u unutrašnjosti Južne Australije, Novog Južnog Walesa i sjeveroistočne Victorije.”

El Nino može potaknuti ekstremne vremenske prilike od šumskih požara do ciklona i dugotrajne suše, a australske vlasti već upozoravaju na povećane rizike od šumskih požara ovog ljeta.

Gusti dim prekrivao je Sydney nekoliko dana ovog tjedna dok su vatrogasci izvodili kontrolirane požare kako bi se pripremili za nadolazeću sezonu šumskih požara.

Na plaži Bondi, stanovnica Sydneyja Bella Callaghan bila je zabrinuta koliko bi vruće moglo biti u nadolazećim mjesecima. “Trebat ćemo vrlo jaku kremu za sunčanje”, rekla je.

Još jedna mještanka, Danielle Vangou, bila je zabrinuta za trkače na maratonu u Sydneyu koji se treba održati u nedjelju.

“Mislit ću na njih sutra dok ću vjerojatno biti ovdje na plaži, ali za njih će sigurno biti teško, pa se nadam da će imati malo odmora.”

Posljednje dvije sezone požara u Australiji bile su mirne u usporedbi s katastrofalnim “crnim ljetom” šumskih požara 2019.-2020. koji su uništili područje veličine Turske i usmrtili 33 osobe.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Preminuo Milo Hrnić, maestralni dubrovački pjevač Što jedu djeca? Nutricionist objasnio zašto je parizer loš za mališane, a slanina nije