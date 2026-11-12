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Drama u New Yorku

VIDEO / U urušavanju trokatnice poginule najmanje dvije osobe. Strahuje se od većeg broja žrtava

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Hina
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12. stu. 2026. 07:09
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Emergency personnel work at the scene of a partial building collapse. REUTERS/Angelina Katsanis
REUTERS/Angelina Katsanis

U urušavanju trokatnice uz gradilište u srijedu u Brooklynu poginule su najmanje dvije osobe, a više od deset ih je prevezeno u bolnicu, objavile su gradske vlasti New Yorka koje još istražuju uzrok urušavanja, prenosi Reuters.

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Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani izjavio je da su poginule najmanje dvije osobe, a da je više od 10 drugih prevezeno u obližnje bolnice zbog ozljeda, od kojih su neke opasne po život.

Vatrogasna ekipa koja se slučajno zatekla u blizini stigla je na mjesto nesreće u roku od minute nakon urušavanja i pomogla izvući prve žrtve iz ruševina, rekli su dužnosnici na večernjoj konferenciji za novinare.

Povjerenica gradskog vatrogasnog odjela, Lillian Bonsignore rekla je da je dosad poznato 19 žrtava, među kojima je sedmero djece. Nije željela otkriti jesu li dvije poginule osobe bile djeca ili odrasli, ali je dodala da je jedan vatrogasac zadobio lakše ozljede.

Spasilačke ekipe nastavljaju pretraživati ruševine u potrazi za mogućim dodatnim žrtvama. Prema procjenama vatrogasnih dužnosnika, pregled cijelog područja mogao bi potrajati nekoliko dana.

Zgrada se urušila oko 16 sati po lokalnom vremenu. Dužnosnici zasad ne znaju koliko se ljudi nalazilo u stanovima u trenutku nesreće, a nisu objavili ni koliko je radnika bilo na susjednom gradilištu, na kojem su se izvodili iskopi.

Televizijske snimke prikazale su spasilačke ekipe sa psima tragačima kako pretražuju ruševine, dok su radnici uklanjali građevinski materijal u potrazi za mogućim preživjelima.

Newyorška televizijska postaja WABC-TV objavila je da su iz ruševina izvučene najmanje četiri preživjele osobe, otprilike dva do dva i pol sata nakon urušavanja, među njima i trudnica.

Vatrogasni odjel prvotno je objavio da su četiri osobe teško ozlijeđene, a još šest lakše, prije nego što su iz ruševina izvučene prve dvije preživjele osobe.

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Teme
amerika new york sad urušavanje zgrade

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