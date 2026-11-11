"Bio je to veliki korak Ministarstva financija da upravljanje javnim dugom više usmjeri na tuzemne izvore, odnosno da se za potrebe za kratkoročnim ili dugoročnim financiranjem države prikuplja novac od fizičkih ili pravnih osoba u RH pa se krenulo sa serijom kratkoročnim upisom trezoraca do godine dana, odnosno dugoročnim tzv. narodnim obveznicama. Od početka su ti instrumenti financijski djelovali tako da su građani dio štednje usmjerili na u vrijednosne papire RH jer je to nerizičan papir kao takav i jer je Ministarstvo financija postavilo prinose više i značajnije više od prinosa od štednji u bankama", istaknuo je Hrvoje Japunčić.