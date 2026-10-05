naoružavanje se nastavlja
Njemačka gradi veliku pomorsku bazu vrijednu milijarde: Bit će ključna za NATO
Njemačka planira izgraditi novu pomorsku bazu u gradu Emdenu na sjeverozapadu zemlje uslijed pogoršanja međunarodnog sigurnosnog okruženja, objavio je u ponedjeljak ministar obrane Boris Pistorius.
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“Ovo nam je važno jer će to biti velika pomorska baza”, rekao je Boris Pistorius tijekom svečanosti u Emdenu, gdje su visoki dužnosnici potpisali pismo namjere o izgradnji baze, piše Fenix.
“Odavde možemo brzo stići do sjevernog Atlantika i Sjevernog mora”, rekao je.
“Strateški položaj također je od ključne važnosti, posebice u odnosu na naše NATO saveznike, naša zajednička područja za obuku i operacije, kao i na zajedničke aktivnosti obuke”, dodao je.
Nova baza bit će peta velika pomorska baza Njemačke, a očekuje se da će rasteretiti Wilhelmshaven, koji je trenutačno najvažnija lokacija njemačke ratne mornarice na Sjevernom moru.
Izvori iz Ministarstva obrane naznačili su da će Wilhelmshaven ostati središnje čvorište, dok će baza u Emdenu služiti kao njezina nadopuna.
Pistorius je izjavio da je Njemačka odlučila proširiti svoju mornaricu kao odgovor na rastuće međunarodne prijetnje i pogoršanje sigurnosnog okruženja, kao i radi ispunjavanja obveza vezanih uz NATO-ovo odvraćanje.
“Trenutačno imamo najmanju mornaricu u povijesti Bundeswehra, a istovremeno najveći i najširi spektar zadaća. Zbog toga mornarica mora rasti, i ona će rasti”, rekao je.
“S obzirom na trenutačnu međunarodnu sigurnosnu situaciju – posebice u pogledu Baltičkog mora, ali prije svega Sjevernog mora i sjevernog Atlantika – ovo je od ključne važnosti jer jača sposobnosti odvraćanja i Njemačke i NATO-a”, rekao je.
Prema medijskim izvješćima, planirana pomorska baza bit će investicija vrijedna više milijardi eura. Očekuje se da će postići punu operativnu spremnost 2030. godine, a dugoročno bi lokacija mogla primiti do 2.000 vojnih i civilnih djelatnika.
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