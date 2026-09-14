Pistorius prelomio
Njemački ministar odlučio: Prisilno će slati vojnike na istočno krilo NATO-a
Prema pisanju Bilda, njemački ministar obrane Boris Pistorius odlučio je poslati dio vojnika u Litvu prisilnim rasporedom jer nije bilo dovoljno dobrovoljaca za popunu brigade.
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Njemački ministar obrane Boris Pistorius odlučio je uvesti obvezno raspoređivanje vojnika u brigadu u Litvi, nakon što nije bilo dovoljno dobrovoljaca za popunu svih potrebnih mjesta, piše Bild.
Prema informacijama tog njemačkog lista, prva prisilna raspoređivanja trebala bi početi tijekom jeseni, a mogla bi obuhvatiti do 1000 vojnika. Ministarstvo obrane o odluci bi najprije trebalo izvijestiti članove Odbora za obranu.
Njemačka do kraja 2027. godine u Litvi planira trajno imati 4800 vojnika na istočnom krilu NATO-a. No popunjavanje brigade dobrovoljcima već mjesecima ne ide prema planu. Kako je Bild izvijestio u kolovozu, zasad je dobrovoljcima popunjeno tek oko 60 posto potrebnih mjesta. Pistorius se dugo zalagao za to da se cijela brigada popuni isključivo dobrovoljcima.
Još u lipnju ministar je otvoreno priznao da bi dio vojnika ipak mogao biti obvezno raspoređen te je za Bild procijenio da bi njihov broj mogao biti "manji od 1000".
Najviše nedostaje IT stručnjaka, logističara, kuhara i vojnika na početnim činovima. Prema informacijama Bilda, trenutačno bi prisilno raspoređivanje moglo obuhvatiti do 20 posto cijele brigade. Bundeswehr se ipak nada da će taj udio uspjeti smanjiti na 10 posto. Ove su informacije Bildu potvrdili međusobno neovisni izvori.
Pritisak zbog rokova
Dobrovoljnost i dalje ostaje osnovno načelo, no za osiguravanje operativnosti brigade prisilna raspoređivanja više se ne mogu izbjeći. Njemačka vojska već mjesecima provodi opsežne kampanje kako bi vojnike privukla na preseljenje u Litvu, a organizirana su i probna putovanja za vojnike i njihove obitelji.
Pritisak na Bundeswehr velik je jer, iako brigada mora biti u potpunosti formirana tek do kraja 2027., za odluke o popunjavanju ostalo je još samo nekoliko mjeseci. Vojnici koji budu prisilno raspoređeni moraju o tome biti obaviješteni, mogu pokrenuti pravne postupke, a potrebno im je i vrijeme za organizaciju mogućeg preseljenja u Litvu.
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