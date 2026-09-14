Njemački ministar odlučio: Prisilno će slati vojnike na istočno krilo NATO-a

Pritisak na Bundeswehr velik je jer, iako brigada mora biti u potpunosti formirana tek do kraja 2027., za odluke o popunjavanju ostalo je još samo nekoliko mjeseci. Vojnici koji budu prisilno raspoređeni moraju o tome biti obaviješteni, mogu pokrenuti pravne postupke, a potrebno im je i vrijeme za organizaciju mogućeg preseljenja u Litvu.