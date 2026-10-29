Novi preokret u pregovorima o Ukrajini: Kremlj otkrio što koči nastavak

"To će također ovisiti o situaciji na bojišnici i općim okolnostima. Vidite kakva je trenutno situacija na Bliskom istoku. Ona jednostavno ne dopušta održavanje sastanka u skoroj budućnosti. To je barem moja pretpostavka", rekao je u Ušakov novinarima u srijedu, aludirajući na regionalne posljedice sukoba koji uključuje SAD, Izrael i Iran.