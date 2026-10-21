Novi pregovori
Iz Kremlja stigla važna poruka o ratu u Ukrajini: "Približava se kraju"
Novi krug trilateralnih pregovora u kojima bi sudjelovale Rusija, SAD i Ukrajina mogao bi se održati u Abu Dhabiju u studenom, rekao je savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov za televizijski kanal Vesti.
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„Razmatramo Abu Dhabi... Dogovor je bio da se to održi negdje oko sredine studenoga”, rekao je Ušakov. Agencija dpa navodi kao mogući datum 10. studenoga.
Ušakov je također izjavio da smatra kako se sukob između Rusije i Ukrajine približava kraju, iako je dodao da je teško reći koliko je taj završetak zapravo blizu.
On je nakon razgovora održanih u srijedu između ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa kazao da je Moskva načelno izrazila spremnost idućeg mjeseca nastaviti pregovore s Kijevom i Washingtonom o okončanju rata u Ukrajini.
Takvi pregovori nisu održani od veljače.
Ušakov je rekao da bi se novi krug pregovora trebao usredotočiti na "izgradnju sigurnosnog sustava za Rusiju i Ukrajinu nakon završetka sukoba".
Witkoff je Putina izvijestio o razgovorima održanima dan ranije u Oslu, gdje se sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, norveškim premijerom i finskim predsjednikom, rekao je Ušakov.
Prema njegovim riječima, Witkoff je "ukazao na neke nove pristupe i nove elemente u stajalištima Europljana i Kijeva, iako nisu sadržavali mnogo toga korisnog za rješavanje ukrajinske krize".
Tijekom gotovo trosatnog sastanka Putin i američki izaslanik razgovarali su i o provedbi sporazuma koji su Putin i američki predsjednik Donald Trump postigli 9. listopada o opskrbi američkog i svjetskog tržišta ruskim dizelskim gorivom, dodao je Ušakov.
Razgovarali su i o krizi u Iranu.
"Vladimir Putin naglasio je da diplomatske mogućnosti još nisu ni približno iscrpljene te da je moguće i potrebno postići dogovor s Teheranom, koji je naš strateški partner", rekao je Ušakov.
Dodao je kako je Rusija ponovno potvrdila spremnost da nastavi pomagati u pronalaženju političkih i diplomatskih rješenja za iransko pitanje.
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