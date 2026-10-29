Đujić otkrio detalje pregovora o ustavnim sucima s Malenicom u Turskoj

"Ja sam predložio kolegu Selanca, a kolega Malenica predložio je Peroša i odmah stavio veto na našeg kandidata, ali i na svojega. Rekao je da im je Selanec neprihvatljiv, da oni predlažu Peroša, ali ako je on nama neprihvatljiv, njihov drugi izbor je Pajalić. Moj je odgovor bio da je nama svatko od njihovih kandidata prihvatljiv. Prvi ide bez veta. Peroš je u redu. I tu je sve stalo", rekao je Đujić.