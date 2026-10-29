SPOMINJANA IMENA
Đujić otkrio detalje pregovora o ustavnim sucima s Malenicom u Turskoj
Politički tajnik SDP-a Saša Đujić gostovao je u Novom danu kod Nine Kljenak gdje je komentirao sukob na Ustavnom sudu oko tonskog snimanja sjednica, nakon što je ustavni sudac Andrej Abramović iznio svoju stranu priče
Đujić je na početku razgovora istaknuo da je tek nakon Abramovićeva istupa čuo drugu stranu priče o događajima na Ustavnom sudu.
"Ja sam sada prvi put čuo tu drugu stranu. Ono što želim reći jest da iza svake odluke Ustavnog suda, iza svakog predmeta, stoje građani koji očekuju da se njihovi problemi rješavaju. Tu imamo dvije odgovornosti – odgovornost politike da se izaberu troje novih sudaca i odgovornost predsjednika Ustavnog suda i ustavnih sudaca da osiguraju njegov rad", rekao je Đujić.
Posebno ga, kaže, zabrinjava način na koji su informacije o sukobu među ustavnim sucima dospjele u javnost.
"Meni se u cijeloj priči ne sviđa što smo za taj problem prvo saznali iz medija. Netko je s Ustavnog suda dva dana puštao informacije u medije. Kada pogledate pismo predsjednika Ustavnog suda i ono što je pisalo u novinama dva dana prije toga, mislim da možete zaključiti tko je to radio", kazao je i dodao:
"Puštala se jedna strana priče, a sada, kada čujemo i drugu, samo se potvrđuje ono što je SDP govorio – da je riječ o pitanju organizacije rada na Sudu."
"Najveća je odgovornost na predsjedniku Ustavnog suda"
Đujić smatra da je predsjednik Ustavnog suda odgovoran za pronalaženje rješenja ako među sucima postoji neslaganje oko načina rada.
"Ako predsjednik Suda vidi da netko od njegovih kolega ima problem s nečim do te mjere da ne želi sudjelovati u odlučivanju, mora odgoditi neku svoju odluku dok se ne postigne konsenzus. Mislim da je najveća odgovornost na predsjedniku Suda da organizira rad", rekao je.
"Ustavni suci ne bi trebali biti ničiji"
Komentirajući tvrdnje o političkoj opstrukciji rada Ustavnog suda, Đujić je poručio da ustavni suci ne bi smjeli biti povezani s političkim strankama.
"Oni ne bi trebali biti ničiji. Barem što se SDP-a tiče, to je tako", rekao je.
Ponovio je da do Abramovićeva gostovanja nije znao drugu stranu priče, ali smatra da je premijer Andrej Plenković znatno bolje upoznat sa situacijom na Ustavnom sudu.
"Po nastupu premijera i izjavama jučer vidimo da je on jako dobro upoznat sa situacijom na Ustavnom sudu" kazao je.
Đujić otkrio detalje pregovora s Malenicom u Turskoj
Đujić je potom ekskluzivno za N1 detaljno opisao kako su, prema njegovim riječima, tekli razgovori s HDZ-ovim Ivanom Malenicom u Turskoj o izboru troje novih ustavnih sudaca.
"Kolega Malenica i ja sjeli smo i razgovarali. Ja sam bio ovlašten od svoje stranke da vodim te razgovore. Prva je postavka bila da mi predlažemo jednog kandidata, oni jednog, a oko trećeg se usuglašavamo, bez prava veta", ispričao je.
Prema njegovim riječima, SDP je predložio Gorana Selanca, dok je HDZ predložio Tomislava Peroša.
"Ja sam predložio kolegu Selanca, a kolega Malenica predložio je Peroša i odmah stavio veto na našeg kandidata, ali i na svojega. Rekao je da im je Selanec neprihvatljiv, da oni predlažu Peroša, ali ako je on nama neprihvatljiv, njihov drugi izbor je Pajalić. Moj je odgovor bio da je nama svatko od njihovih kandidata prihvatljiv. Prvi ide bez veta. Peroš je u redu. I tu je sve stalo", rekao je Đujić.
Dodao je da se tijekom cijelog prvog dana pregovora nisu uspjeli pomaknuti s početnih pozicija.
"Predložili smo tri imena, HDZ je tražio zamjenu"
"Drugi dan, u konzultaciji s vodstvom svoje stranke predložio sam da, ako oni inzistiraju na pravu veta, onda ćemo mi predložiti tri imena i to je jedino što nam je prihvatljivo. Ili se vraćamo na početni prijedlog", objasnio je.
Naveo je da je SDP tada predložio tri kandidata – Šteficu Stažnik, Željka Matijašeca i Mladena Sučevića.
"Na to je Malenica, vjerojatno nakon konzultacija s Plenkovićem, rekao da im je to prihvatljivo, ali da umjesto gospođe Stažnik mora ići Pajalić, eventualno gospođa Vidjak. Mi smo rekli da to ne dolazi u obzir", kazao je.
Prema Đujićevim riječima, pregovori su tada završili bez dogovora, no nekoliko dana poslije ponovno ga je kontaktirao Malenica.
"Otišli smo iz Turske, a onda me nazvao Malenica i rekao da je razgovarao sa svojima i da im je Selanec prihvatljiv. Mi smo rekli da je to u redu, da nastavljamo razgovore i da predlože drugog kandidata pa ćemo se usuglašavati. Međutim, on je rekao da bi oni Selanca, Pajalića i Sučevića. Mi smo odgovorili da na to ne pristajemo", ispričao je Đujić.
Đujić tvrdi da su nakon toga u javnost plasirane krive informacije.
"Nakon toga Malenica izlazi u medije i govori da smo se usuglasili oko četiri imena. Spominje Selanca, Matijašeca, Sučevića i Pajalića. Zatim ja izlazim i kažem da smo tijekom pregovora spominjali sedam ili osam imena", kaže i nastavlja;
"Nakon toga izlazi Plenković i govori da su oni prihvatili Pajalića i Sučevića i da trećeg izaberemo koga god želimo. Ja cijelo vrijeme govorim da to nije istina", ustvrdio je Đujić.
"Spreman sam ići na detektor laži s Malenicom"
Đujić smatra da je upravo premijer odgovoran za zastoj u izboru novih ustavnih sudaca.
"Radi se o političkoj opstrukciji Ustavnog suda, ali od strane Andreja Plenkovića. Dosta mi je slušati laži Andreja Plenkovića, koji sve zna u ovoj zemlji, ali ono što bi trebao znati – to ne zna", poručio je i za kraj još dodao;
"Spreman sam ići na detektor laži s Malenicom. Ako se pokaže da lažem, neka izaberu sva tri ustavna suca", zaključio je Đujić za N1.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare