NEVRIJEME U EUROPI
Oluja Austen poharala Njemačku, ima teško ozlijeđenih: Padala stabla, vlakovi zaustavljeni
Prva jesenska oluja koja je ove godine pogodila Njemačku uzrokovala je materijalnu štetu i ozljede na zapadu i jugozapadu zemlje, dok se radovi na čišćenju i sanaciji nastavljaju u subotu ujutro.
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Vatrogasci i policajci uklanjaju srušena stabla i granje, dok su stanovnici u nekim područjima privremeno ostali bez struje.
Dvije su osobe teško ozlijeđene u petak poslijepodne kada je nalet vjetra srušio konstrukciju u blizini tržnice u gradu Nastattenu, zapadno od Frankfurta. Jedna je osoba helikopterom prebačena u bolnicu i nalazi se u kritičnom stanju, priopćila je policija.
Na biciklista je u gradu Seligenstadtu, jugoistočno od Frankfurta, pala grana stabla te su ga morali oslobađati vatrogasci.
Pješak kojeg je pogodio reklamni pano u gradu Lebachu lakše je ozlijeđen.
🔴 ⚠️ 🌀 ⛈️ 🛰️ Wind gusts up to 120km/h and damages are the consequences of #Austen, the 1st atlantic #storm of the season for #UK and #Ireland . Along #France coasts its winds reach 160km/h and is moving to Belgium & Netherlands.— antonio vecoli 🛰️🇪🇺#️⃣ (@tonyveco) October 23, 2026
⬇️ #MTG Animation until 12:30UTC on Oct. 23 pic.twitter.com/tQdzfMCAAS
Oluja Austen pomiče se prema Baltiku
Željeznički je promet također bio pogođen, a putnici su izvijestili o "golemim iskrama" kada je objekt udario u nadzemne vodove na glavnom kolodvoru u Karlsruheu.
Vlak na duge relacije koji je prevozio 280 putnika morala je vući dizelska lokomotiva zbog oštećenja nadzemnih vodova u blizini zapadnog grada Aachena. Srušena stabla također su blokirala pruge u blizini Neussa i u Stuttgartu.
Predviđa se da će se oluja Austen u subotu pomaknuti prema Danskoj i Baltičkom moru, no očekuje se da će još jedna oluja pogoditi dijelove Njemačke tijekom noći i mogla bi donijeti obilnu kišu, navodi Njemačka meteorološka služba.
Watch the moment part of Brighton's West Pier collapses during Storm Austen.— BBC Sussex (@BBCSussex) October 23, 2026
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