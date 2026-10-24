U zagrebačkoj šumi zatrpane stotine tisuća tona otpada: "Ima i azbesta, kemikalija i ulja"

"Ondje je za početak nužno napraviti vještačenje i utvrditi u kakvom je stanju taj otpad nakon toliko godina. Moguće je da je otpad začahuren, pa bi loše izvedena sanacija mogla napraviti više štete nego da se otpad ne dira", misli Pavlović. Za Savicu ne prihvaćam prebacivanje odgovornosti između Grada i države. Grad i država moraju zajedno naručiti vještačenje i na temelju njega donijeti plan, s rokovima i osiguranim novcem", tvrdi.