fiat multipla
Slavonac prodaje kontroverzni automobil. Njegov oglas je urnebesan
Fiat Multipla već desetljećima izaziva podijeljene reakcije. Dok je jedni smatraju jednim od najružnijih automobila ikad proizvedenih, drugi je cijene zbog prostranosti, praktičnosti i neobičnog dizajna. Upravo je njezin izgled postao glavna tema jednog duhovitog oglasa za prodaju koji je objavio vlasnik iz Osijeka.
Oglas
Iako je oglas naslovio riječima "Najljepši automobil ikada", prodavač nije pokušavao uljepšati stvarnost. Naprotiv, odlučio je potencijalnim kupcima otvoreno predstaviti sve posebnosti ovog talijanskog monovolumena, prenosi Automobiliona.
"Prodajem Fiat Multiplu 1.9 JTD – auto s toliko karaktera da mu ni majka ne bi smislila bolji opis. Ako ste ikada sanjali o tome da na parkiralištu ispred šoping-centra nikada ne morate tražiti svoj automobil, čestitam, pronašli ste ga! Ovaj automobil osigurava da vas svi primijete, htjeli vi to ili ne", napisao je vlasnik.
U nastavku oglasa posebno se osvrnuo na dizajn, koji je očito najveća prednost, ali i mana ovog modela.
"Dobivate dizajn koji ostavlja bez daha. Doslovno. Ljudi se okreću za njim, neki iz znatiželje, neki iz čiste nevjerice", našalio se prodavač.
Dizajn nije jedina njegova prednost
Ipak, Multipla se ne prodaje samo zbog izgleda. Vlasnik ističe njezin 1,9-litreni dizelski motor, koji opisuje kao izdržljiv i štedljiv. Tvrdi da automobil pali iz prve i da je spreman odvesti novog vlasnika "na kraj svijeta, gdje ga nitko ne poznaje".
Prema navodima iz oglasa, automobil je mehanički i limarijski ispravan, bez lupkanja i dijelova koji otpadaju. Ipak, potrebno je računati na manja ulaganja prije registracije jer je vozilo trenutačno odjavljeno.
Prodavač je imao i prilično zanimljiv opis idealnog kupca. Multipla je, prema njegovim riječima, namijenjena ljudima s velikim samopouzdanjem, onima koji žele da im susjedi zavide na hrabrosti, ali i svima koji traže originalan dar za punca, punicu ili bivše prijatelje.
Cijena? Prava sitnica za toliku količinu pažnje – 999 eura.
"Javite se u inbox dok se nismo predomislili i odlučili ga spremiti u muzej moderne umjetnosti", zaključio je vlasnik u oglasu objavljenom na Facebook Marketplaceu.
Automobil koji je prkosio dizajnerskim pravilima
Iako je danas najpoznatija po neobičnom izgledu druge generacije, priča o Multipli počinje mnogo ranije. Prva Fiatova Multipla predstavljena je 1956. godine pod imenom Fiat 600 Multipla. Unatoč duljini od svega 3,5 metara, mogla je prevesti čak šest osoba.
Modernija verzija, kakvu poznajemo danas, u serijsku je proizvodnju ušla 1998. godine. Njezin dizajn potpisuje Roberto Giolito, a najprepoznatljiviji detalj bila je svojevrsna izbočina ispod vjetrobranskog stakla, u koju su smještena dodatna svjetla.
Fiat je nedavno najavio i svojevrsnog nasljednika pod imenom Multiplina. Riječ je o električnom gradskom vozilu dugom svega tri metra, predviđenom za prijevoz četiri osobe, koje se dizajnom i konceptom ponovno oslanja na ideju izvornog modela iz 1956. godine.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas