"Prodajem Fiat Multiplu 1.9 JTD – auto s toliko karaktera da mu ni majka ne bi smislila bolji opis. Ako ste ikada sanjali o tome da na parkiralištu ispred šoping-centra nikada ne morate tražiti svoj automobil, čestitam, pronašli ste ga! Ovaj automobil osigurava da vas svi primijete, htjeli vi to ili ne", napisao je vlasnik.