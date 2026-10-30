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velike ambicije

Pentagon se potajno priprema za najgore, generali shvatili da je Trumpov plan praktički propao

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N1 Info
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30. lis. 2026. 10:03
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US Defense Secretary Pete Hegseth shakes hands with US President Donald Trump onstage during an event at Sparrows Point Shipyard, in Baltimore County, Maryland, US, October 6, 2026.
REUTERS/Eric Lee

Pentagon se potiho priprema za smanjenje vojnog proračuna predsjednika Donalda Trumpa za 400 milijardi dolara, nakon što su dužnosnici shvatili da je njegov rekordni proračunski zahtjev praktički propao.

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Administracija Donalda Trumpa tražila je od Kongresa golemo ulaganje od 1,5 bilijuna dolara u vojsku, najveće u povijesti. Tim bi se novcem obnovile zalihe naoružanja i ostvarili Trumpovi ambiciozni planovi, od izgradnje opsežnog sustava proturaketne obrane do stvaranja flote bojnih brodova na nuklearni pogon, piše POLITICO.

Međutim, Pentagon i kongresni odbori nadležni za proračun pripremaju manji obrambeni proračun, vrijedan 1,1 bilijun dolara, prema riječima jednog dužnosnika iz obrambene industrije, dvojice bivših dužnosnika i još jedne osobe upoznate sa situacijom.

Takvo planiranje, koje je u suprotnosti s onim što dužnosnici administracije javno govore, jasno pokazuje političke prepreke s kojima se republikanci suočavaju nakon izbora za Kongres održanih sredinom predsjedničkog mandata.

„Pentagon to ne može priznati”, rekao je jedan od izvora, koji je, kao i ostali sugovornici, želio ostati anoniman kako bi mogao govoriti o internim raspravama.

Teme
donald trump modernizacija vojske pentagon političke prepreke vojni proračun

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