Pentagon se potajno priprema za najgore, generali shvatili da je Trumpov plan praktički propao

Administracija Donalda Trumpa tražila je od Kongresa golemo ulaganje od 1,5 bilijuna dolara u vojsku, najveće u povijesti. Tim bi se novcem obnovile zalihe naoružanja i ostvarili Trumpovi ambiciozni planovi, od izgradnje opsežnog sustava proturaketne obrane do stvaranja flote bojnih brodova na nuklearni pogon, piše POLITICO.