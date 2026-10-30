velike ambicije
Pentagon se potajno priprema za najgore, generali shvatili da je Trumpov plan praktički propao
Pentagon se potiho priprema za smanjenje vojnog proračuna predsjednika Donalda Trumpa za 400 milijardi dolara, nakon što su dužnosnici shvatili da je njegov rekordni proračunski zahtjev praktički propao.
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Administracija Donalda Trumpa tražila je od Kongresa golemo ulaganje od 1,5 bilijuna dolara u vojsku, najveće u povijesti. Tim bi se novcem obnovile zalihe naoružanja i ostvarili Trumpovi ambiciozni planovi, od izgradnje opsežnog sustava proturaketne obrane do stvaranja flote bojnih brodova na nuklearni pogon, piše POLITICO.
Međutim, Pentagon i kongresni odbori nadležni za proračun pripremaju manji obrambeni proračun, vrijedan 1,1 bilijun dolara, prema riječima jednog dužnosnika iz obrambene industrije, dvojice bivših dužnosnika i još jedne osobe upoznate sa situacijom.
Takvo planiranje, koje je u suprotnosti s onim što dužnosnici administracije javno govore, jasno pokazuje političke prepreke s kojima se republikanci suočavaju nakon izbora za Kongres održanih sredinom predsjedničkog mandata.
„Pentagon to ne može priznati”, rekao je jedan od izvora, koji je, kao i ostali sugovornici, želio ostati anoniman kako bi mogao govoriti o internim raspravama.
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