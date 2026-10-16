Plenković iznio osam zahtjeva Crnoj Gori. Merz: Sva su pitanja rješiva

Premijer Andrej Plenković upoznao je u okviru rasprave o proširenju čelnike država članica EU-a o osam hrvatskih zahtjeva Crnoj Gori koje bi ta zemlja trebala riješiti da dobije zeleno svjetlo Zagreba za zaključenje pristupnih pregovora. Na Plenkovićevu intervenciju, donekle su promijenjeni zaključci o Crnoj Gori u odnosu na raniji nacrt, iz kojeg su izbačene vremenske odrednice.