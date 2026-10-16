Zastupnik u Skupštini Crne Gore: Dižemo ustanak ako se dogovorite s Hrvatima!

"Koliko budemo mogli, evo neka nas čuju Srbi, i Crnogorci, i Bokelji, i svi oni koji žele braniti integritet i suverenitet: da se dižemo na ustanak ako to budu uradili. Da branimo i suverenitet države, da branimo i Prevlaku ako bude trebalo, ali ovoga puta nećemo braniti Prevlaku od Hrvata, nego od vlade. Ovo još nigdje bilo nije, da branimo suverenitet od vlastite vlade, da branimo brod "Jadran", da branimo Prevlaku, da ne damo 17 milijuna eura, da ne damo državu Hrvatima. Mi ćemo se morati samoorganizirati. Nema nam druge. Nema nam druge jer ova država se raspada po svim šavovima, koristeći slogan europskih integracija - poručio je Knežević u tom govoru, prenosi novinar Večernjeg lista Tomislav Krasnec.