Milan Knežević
Zastupnik u Skupštini Crne Gore: Dižemo ustanak ako se dogovorite s Hrvatima!
Milan Knežević, prosrpski i proruski orijentirani zastupnik u Skupštini Crne Gore, u ovotjednom je govoru u parlamentu pozivao narod "na ustanak” ako crnogorska vlada prihvati “dogovor s Hrvatima” oko osam uvjeta koje je Hrvatska postavila Crnoj Gori tijekom njezinih pristupnih pregovora s Europskom unijom.
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"Što se tiče Demokratske narodne partije, mi vam nećemo prihvatiti nikakve dogovore s Hrvatima", rekao je Knežević.
"Koliko budemo mogli, evo neka nas čuju Srbi, i Crnogorci, i Bokelji, i svi oni koji žele braniti integritet i suverenitet: da se dižemo na ustanak ako to budu uradili. Da branimo i suverenitet države, da branimo i Prevlaku ako bude trebalo, ali ovoga puta nećemo braniti Prevlaku od Hrvata, nego od vlade. Ovo još nigdje bilo nije, da branimo suverenitet od vlastite vlade, da branimo brod "Jadran", da branimo Prevlaku, da ne damo 17 milijuna eura, da ne damo državu Hrvatima. Mi ćemo se morati samoorganizirati. Nema nam druge. Nema nam druge jer ova država se raspada po svim šavovima, koristeći slogan europskih integracija - poručio je Knežević u tom govoru, prenosi novinar Večernjeg lista Tomislav Krasnec.
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