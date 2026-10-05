teški mjeseci za vladu
Politički potres u Španjolskoj: Pedro Sánchez ide na prijevremene izbore
Španjolski premijer Pedro Sanchez je u ponedjeljak raspisao prijevremene izbore 29. studenoga.
Sanchez se istaknuo u svijetu zauzimanjem čvrstih stavova poput podrške za palestinsku državnost, obrane multilateralnih institucija te obračuna s "tehnološkim oligarsima" čak i dok je niz skandala oslabio njegov položaj u Španjolskoj.
Izbori su riskantan potez s obzirom na to da Sanchezova Španjolska socijalistička radnička stranka (PSOE) zaostaje u predizbornim anketama. Međutim, dobio je dodatnu podršku zahvaljujući prijedlozima za rješavanje sve veće stambene krize koje su desničarski zakonodavci odbili u petak, što je dovelo do najave novih prosvjeda.
Izborni poraz bi značio kraj za jednu od posljednjih lijevih vlada u Europi u vrijeme kada krajnja desnica ostvaruje neviđene dobitke diljem kontinenta dok europski birači napuštaju politički centar.
Predizborne ankete pokazuju da je koalicija predvođena konzervativnom Narodnom strankom (PP) uz podršku stranke Vox najvjerojatniji ishod u Španjolskoj, čime bi krajnje desna stranka prvi put ušla u nacionalnu vladu od povratka demokracije nakon smrti diktatora Francisca Franca.
Ipak, Sanchez je u više navrata dokazao da može iznenaditi one koji su ga otpisali, piše Reuters.
Premda nikada nije osvojio dovoljno glasova da formira većinsku vladu, okupio je niz krhkih i naizgled nemogućih koalicija sastavljenih od krajnje ljevice do separatističke desnice ne bi li ostao na vlasti u trima uzastopnim mandatima od 2018.
No, sve veće cjepkanje među njegovim partnerima je značilo da vlada nije uspjela dovesti do usvajanja mnogih zakona u svom trećem mandatu, a od 2023. nije usvojen ni proračun čak i dok je španjolsko gospodarstvo nastavilo biti jedno od najbrže rastućih u razvijenom svijetu.
Smjena prethodnika
Sanchez je stupio na dužnost nakon što je parlament smijenio premijera Mariana Rajoyja usred većih korupcijskih skandala unutar njegove stranke PP. Međutim, viši dužnosnici Sanchezovog PSOE-a su se proteklih godina suočili s optužbama za korupciju, što je dodatno smanjilo podršku za njegovu stranku koja je iznosila između 26 i 31 posto tijekom njegovog mandata.
Suprotno očekivanjima Sanchez je osvojio drugi četverogodišnji mandat 2023. unatoč velikim gubicima na ranijim regionalnim i lokalnim izborima tako što je osigurao podršku labavog saveza stranaka u parlamentu.
To je postigao obećavši kontroverzno pomilovanje vođama katalonskog pokreta za neovisnost u zamjenu za njihovu podršku, što su mu zamjerili mnogi birači koji to smatraju izdajom španjolskog jedinstva.
Sanchez je na početku bio hvaljen zbog poteza poput ekshumacije Franca iz mauzoleja koji si je diktator sagradio u blizini Madrida te reforme zakona o radu koja je dovela do pada nezaposlenosti na najniže razine u gotovo dva desetljeća.
Svoje humanitarne i proimigracijske stavove je pokazao još kada je u lipnju 2018. rekao da će Španjolska primiti brod za spašavanje migranata "Aquarius" te njegovih 629 putnika nakon što su Italija i Malta odbile dopustiti brodu da pristane u njihovim lukama.
Dok su druge europske zemlje postrožile svoje politike prema dolascima stranih državljana, Sanchez je ustrajao u tvrdnjama da je imigracija ključna za održavanje španjolskog rasta s obzirom na manjak radne snage u ključnim područjima poput građevinskog sektora, poljoprivrede i ugostiteljstva, ali i za osiguravanje prihoda za opterećeni sustav socijalne skrbi u zemlji.
Nedavno je odbio pristati na američke zahtjeve da poveća izdvajanje za obranu na pet posto BDP-a te se približio Kini što je razljutilo američkog predsjednika Donalda Trumpa i neke europske čelnike zabrinute za mogućnost da Europsku uniju preplavi roba iz Kine, piše Reuters.
Sanchezova stambena politika predstavlja rijetku priliku za socijalističkog čelnika da se pozicionira kao vođa mobilizirane ljevice i skrene pozornost s politički štetnijih pitanja poput migrantske krize u Ceuti i korupcijskih skandala, kazao je Lorenzo Bernaldo de Quiros, ekonomist i čelnik konzultantske tvrtke Freemarket Corporate Intelligence.
"Ovo je šansa. Ako ne raspiše prijevremen izbore, (ove teme) će se vratiti u središte pzoornosti", rekao je de Quiros.
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