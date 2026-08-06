Vizionar ili "Crveni Orbán"? Kriza u Ceuti otvorila pitanje sve veće izolacije Španjolske u Europskoj uniji

"Činjenica da su ga podržala 22 od 27 europskih čelnika pokazuje da se ne radi o stavu manjine. Sánchez je već neko vrijeme politički izoliran", ocijenila je García-Herrero za Euronews, dodajući da bi se podjele mogle dodatno pokazati na summitu Europskog vijeća u listopadu, na kojem će migracije biti jedna od glavnih tema.