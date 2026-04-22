I Španjolska suočena sa stambenom krizom, evo kako je Sanchezova vlada pokušava riješiti

Španjolska vlada u utorak je odobrila sveobuhvatan plan za ublažavanje stambenog problema u zemlji, što je jedna od glavnih političkih ranjivosti premijera Pedra Sáncheza uoči izbora sljedeće godine.
Rastući troškovi najma i stanovanja istiskuju mnoge Španjolce s tržišta, unatoč nedavnom gospodarskom procvatu. Prihodi nisu uspjeli pratiti taj trend, a analitičari kažu da su turizam i rast stanovništva u gradovima potaknuti imigracijom dodatno opteretili ponudu.
Novi plan, vrijedan 7 milijardi eura, utrostručuje državna ulaganja u javno stanovanje u sljedeće četiri godine. Osigurava da se subvencionirano stanovanje ne može reklasificirati nakon nekoliko godina. Također uključuje pomoć mladim najmoprimcima i kupcima kuća, piše Euronews.
"To je značajan korak naprijed. Prvi put u desetljećima postoji ozbiljna proračunska obveza", rekla je Raluca Budian, zamjenica direktora Opservatorija za pristojno stanovanje u poslovnoj školi Esade sa sjedištem u Barceloni.
Oko 40% novca bit će namijenjeno povećanju ponude javnog stanovanja, čega Španjolska nema u usporedbi s europskim prosjekom. Kako je objavila Vlada, 30% će biti izdvojeno za obnovu nekretnina. To će uključivati sredstva za povećanje energetske učinkovitosti domova i izgradnju u depopuliranim dijelovima zemlje. Ostatak će ići na subvencije, s naglaskom na mlade ljude.
"Javnost zahtijeva sporazum o rješavanju glavnog problema koji ih trenutno pogađa", rekla je u utorak ministrica stanovanja Isabel Rodriguez. Prema anketi državne tvrtke CIS, stambeno pitanje redovito se pojavljuje kao glavna briga španjolskih građana.
Troškovi stanovanja u Španjolskoj porasli su za gotovo 13% u odnosu na prethodnu godinu krajem 2025., prema Eurostatu.
Španjolska se nalazi pri dnu ljestvice zemalja Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) po broju javnih stanova za najam, s manje od 2% dostupne ponude. Prosjek OECD-a je 7%. U Francuskoj je to 14%, Britaniji 16%, a u Nizozemskoj 34%.
U prošlosti je Španjolska gradila stanove javnim sredstvima koji su kasnije prelazili u privatno vlasništvo. Nakon što su prodani, nestali su iz fonda javnih stanova.
