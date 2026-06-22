teške optužbe
Supruzi europskog premijera oduzeta putovnica. Zabranjeno joj je napustiti zemlju
Španjolski sudac naredio je da njegova supruga Begoña Gómez ide na suđenje zbog korupcije, zatražio da preda putovnicu i zabranio joj napuštanje zemlje. Gómez se također mora javljati sudu dva puta mjesečno.
Španjolskoj korupcija zasigurno nije strana pojava te je posljednjih desetljeća srušila brojne političke karijere, piše CNN.
Najnoviji političar koji se našao u sve većim problemima jest aktualni premijer Pedro Sánchez, koji zemlju vodi gotovo osam godina i postao je jedan od rijetkih europskih čelnika koji je uporno i otvoreno kritizirao administraciju Donalda Trumpa – zbog Gaze, rata s Iranom i carina.
Tijekom Sánchezova mandata Španjolska je postala jedno od najdinamičnijih europskih gospodarstava, unatoč krhkosti njegove vladajuće koalicije, koja uključuje katalonske i baskijske separatističke stranke.
Sánchez i njegova lijeva Španjolska socijalistička radnička stranka (PSOE) došli su na vlast 2018. godine nakon što je golemi korupcijski skandal zahvatio tada vladajuću desnocentrističku Narodnu stranku (PP), koja je zbog toga izgubila glasovanje o povjerenju.
Slični 'olujni oblaci' sada se nadvijaju nad Sánchezom, vještim političarem poznatim po tome što često nadmudri svoje protivnike, piše CNN.
U subotu je španjolski sudac naredio da njegova supruga Begoña Gómez ide na suđenje zbog korupcije, zatražio da preda putovnicu i zabranio joj napuštanje zemlje. Gómez se također mora javljati sudu dva puta mjesečno.
Sudac Juan Carlos Peinado ranije je Gómez optužio za pronevjeru, trgovanje utjecajem, korupciju u poslovnim odnosima i nezakonito prisvajanje sredstava, tvrdeći da je svoj brak iskoristila za napredovanje u karijeri na jednom madridskom sveučilištu.
I Gómez i Sánchez odbacuju sve optužbe. Sánchez je često tvrdio da je slučaj politički motiviran te ga je nazvao „opscenom farsom“.
Zahtjevi suca pretjerani?
Istraga je započela 2024. godine nakon što je antikorupcijska skupina Manos Limpias („Čiste ruke“), povezana s krajnjom desnicom, podnijela prijavu protiv Gómez zbog navodnog trgovanja utjecajem. Tada se Sánchez gotovo tjedan dana povukao iz javnih dužnosti kako bi razmislio treba li ostati na funkciji.
„Danas je užasan dan za sve nas koji vjerujemo u pravdu“, napisao je ministar pravosuđa Félix Bolaños na društvenoj mreži X nakon subotnje odluke suca, dodajući da će „istina na kraju pobijediti“.
Drugi komentatori ocijenili su da su zahtjevi suca pretjerani, s obzirom na to da Gómez ima policijsku zaštitu koja bi ionako spriječila njezin odlazak iz zemlje. Sudac je čak sugerirao da bi joj policijska pratnja mogla pomoći u bijegu.
Cijela istraga „obilježena je nerazmjernim mjerama, težnjom za maksimalnom medijskom pozornošću te nedostatkom nepristranosti i suzdržanosti koje građani očekuju od pravosudnog sustava“, napisao je vodeći španjolski dnevnik El País u nedjeljnom uvodniku.
Pod istragom i Sánchezovi bliski suradnici
Slučaj protiv Gómez samo je posljednji u nizu koji je zahvatio Sánchezov najuži krug.
Policija je pretražila sjedište njegove Socijalističke stranke, a nekoliko bliskih suradnika našlo se pod istragom, uključujući bivšeg socijalističkog premijera Joséa Luisa Rodrígueza Zapatera i nekadašnjeg bliskog suradnika Joséa Luisa Ábalosa.
Zapatero je osumnjičen u slučaju koji uključuje organizirani kriminal, trgovanje utjecajem i krivotvorenje dokumenata povezanih sa zajmom jednoj maloj zrakoplovnoj kompaniji. On negira bilo kakvu krivnju. Sánchez je obećao „punu suradnju vlade s pravosuđem, puno poštovanje pretpostavke nevinosti gospodina Zapatera i svu svoju podršku“.
Ábalos, koji je proveo sedam mjeseci u zatvoru prije početka suđenja u travnju, optužen je da je primao mito pri nabavi zaštitnih maski vrijednih 60 milijuna dolara tijekom pandemije covida-19.
Na optuženičkoj klupi i premijerov brat
Sánchezov brat David, glazbenik, trenutačno je na suđenju u gradu Badajozu, blizu portugalske granice, zbog optužbi za trgovanje utjecajem prilikom njegova imenovanja na jednu funkciju prije devet godina.
Sam Sánchez nije optužen ni u jednom od tih slučajeva, ali afere su oslabile njegovu ionako krhku manjinsku koaliciju, a PSOE je pretrpio poraze na nekoliko regionalnih izbora.
Dodatni pritisak izazvala je prošlotjedna policijska racija u sjedištu PSOE-a u Madridu, usmjerena na navodnu zlouporabu stranačkih sredstava.
Španjolski Vrhovni sud objavio je da je sudac naložio pretragu sjedišta stranke u sklopu istrage o „mreži koja je navodno imala cilj ometati sudske postupke koji se odnose na stranku ili vladu“.
Istraga se fokusira na pitanje jesu li stranačka sredstva korištena za plaćanje novinara koji je javno napadao pravne prijave protiv stranačkih dužnosnika i saveznika.
Prijeti li pad vlade?
Vođa glavne konzervativne oporbene stranke, Alberto Núñez Feijóo, prošloga je tjedna izjavio da se vlada nalazi u „samrtnoj agoniji“ te je zatražio Sánchezovu ostavku.
Sljedeći parlamentarni izbori trebali bi se održati najkasnije do kolovoza sljedeće godine, no mnogi komentatori očekuju da bi se koalicija mogla raspasti i prije toga.
Jedna manja baskijska stranka koja sudjeluje u vladajućoj koaliciji već je dovela u pitanje njezin opstanak, premda Sánchez i dalje tvrdi da će odraditi puni mandat. Istodobno je krajnje lijeva stranka Sumar upozorila da neće tolerirati dokaze o nezakonitom korištenju stranačkog novca.
Da su izbori danas...
Ankete pokazuju da bi, kada bi se izbori održali danas, Feijóova Narodna stranka (PP) pobijedila te bi mogla formirati većinu zajedno s krajnje desnom strankom Vox.
Za Sáncheza, drugog najdugovječnijeg čelnika među 27 država članica Europske unije, politički opstanak sada izgleda opasnije nego ikad prije. Ipak, španjolski ustav ide mu u prilog jer premijer može biti smijenjen samo ako parlament podrži alternativnog kandidata.
Nekoliko stranaka u fragmentiranom španjolskom parlamentu ne bi podržalo Feijóa, osobito separatističke stranke koje već dugo imaju izrazito sukobljen odnos s Narodnom strankom.
Malo tko je vjerovao da će Sánchez uspjeti osvojiti novi mandat 2023. godine, no uspio je zahvaljujući složenim koalicijskim dogovorima. Njegova najveća nada sada bi mogla biti da izdrži političku oluju i da presude u nizu otvorenih slučajeva budu u njegovu korist.
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