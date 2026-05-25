Pedro Sanchez predstavio klimatski socijalni plan vrijedan devet milijardi eura

Španjolska je vlada u ponedjeljak predstavila svoj Socijalni klimatski plan, koji predviđa gotovo 9 milijardi eura javne pomoći usmjerene na mobilnost i stanovanje.
Premijer Pedro Sanchez naglasio je hitnost nastavka suočavanja s klimatskom krizom kroz pravednu ekološku tranziciju, tvrdeći da "energetska revolucija ne smije koristiti samo onima koji si mogu priuštiti promjenu automobila, ugradnju solarnih panela na krovove ili obnovu svojih domova bez javne potpore".
Plan predviđa gotovo 4,7 milijardi eura za stambene politike, kako bi ranjiva kućanstva mogla sudjelovati u tranziciji i kako bi "kultura obnove" dosegla svako susjedstvo, kako bi se "poboljšala kvaliteta života", dok kućanstva smanjuju račune i emisije zagađivača.
"Ekološka tranzicija uspjet će samo ako bude poštena", naglasio je Sanchez tijekom predstavljanja plana, koji nastoji dosegnuti sve građane i sve regije. "Da nitko ne mora birati između toga hoće li dočekati kraj mjeseca ili kraj stoljeća", upozorio je, piše Euronews.
Preostalih 4,3 milijarde eura bit će usmjereno na dekarbonizaciju sektora prometa i mobilnosti, uključujući ruralna područja, putem subvencija za obnovu vozila i mjera usmjerenih na prelazak na "praktički besplatan" javni prijevoz, u skladu s inicijativama koje je vlada pokrenula posljednjih godina.
Sanchez inzistira da je borba protiv klimatske krize kompatibilna s gospodarskim rastom
Premijer je branio potrebu za ubrzanjem ekološke tranzicije i odbacio ideju da je rješavanje klimatske krize nespojivo s gospodarskim rastom. Sanchez je istaknuo da su se od 2018. godine emisije smanjile za 19 posto, a udio obnovljivih izvora energije u proizvodnji električne energije porastao je s 39 na 56 posto, dok su se stvarala radna mjesta, a gospodarstvo je raslo.
Sara Aagesen, treća potpredsjednica vlade i ministrica za ekološku tranziciju i demografske izazove, naglasila je da je ovaj novi plan "temeljni alat za složena vremena" u kojima je "klimatska kriza stvarnost". U tom smislu pozvala je na nastavak podrške zelenoj agendi, jednom od političkih stupova sadašnje vlade.
Plan, koji vlada želi poslati u Bruxelles prije kraja godine, temelji se na pristupu "pristojnom, učinkovitom" stanovanju i promicanju "održive, pristupačne" mobilnosti.
Prilika za transformaciju
Ministar prometa Oscar Puente naglasio je potrebu jamčenja pristupa mobilnosti kao "temeljnog prava". Po njegovom mišljenju, novi plan može pomoći u učvršćivanju ideje da se energetska tranzicija ne bi trebala smatrati teretom, već prilikom za transformaciju.
U istom duhu, ministrica stanovanja Isabel Rodriguez povezala je projekt s nedavnim prosvjedima zbog pristupa pristojnom stanovanju i predstavila ga kao novu fazu plana oporavka koji provodi vlada. Rodriguez je istaknula rezultate te strategije i tvrdila da borba protiv klimatskih promjena mora ostati politički prioritet, posebno radi zaštite najranjivijih skupina.
