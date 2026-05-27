pedro sanchez
Španjolski premijer odgovorio na zahtjeve za raspisivanjem prijevremenih izbora: "Ne skrivamo ništa"
Španjolski premijer Pedro Sanchez rekao je da njegova Socijalistička stranka (PSOE), u čije je sjedište ušla policija u sklopu istrage oko mogućeg nezakonitog uzimanja javnog novca, "nište ne skriva", te je odbio zahtjev oporbene desnice o raspisivanju prijevremenih izbora.
"Važno je poštivati presumpciju nevinosti (...) Stranka smo koja ništa ne skriva", izjavio je Sanchez na konferenciji za medije u Rimu gdje se trenutno nalazi.
Policija je jutros ušla u sjedište vladajućeg PSOE-a u Madridu sa sudskim nalogom kako bi prikupila informacije o mogućoj nezakonitoj financijskoj shemi.
Bivša članica stranke Leire Diez osumnjičena je da je sudjelovala u stvaranju i djelovanju tvrtke koja je uzimala provizije od kompanija koje su dobivale ugovore i novac od državnog holdinga SEPI tijekom 2022. i 2023. godine, a možda i kasnije.
U sklopu te istrage pod sumnjom su i bivši tajnik stranke Santos Cerdan, bivši direktor SEPI-a, te još nekoliko osoba.
Policijska operacija događa se dva dana nakon što je u drugom slučaju sudac pozvao na davanje iskaza bivšeg predsjednika socijalističke vlade Joséa Luisa Rodrígueza Zapatera, osumnjičenog za kaznena djela trgovine utjecajem i pranja novca. Od ranije se vodi i postupak protiv supruge premijera Sancheza za trgovinu utjecajem.
Vođa oporbenih konzervativaca Alberto Nunez Feijoo rekao je u obraćanju medijima da bi Sanchez trebao raspisati prijevremene izbore.
"Ne mogu sazvati izbore zbog stranačkog interesa", rekao je Sanchez. Poručio je da je stabilnost u općem interesu Španjolske.
Sanchez je na vlasti od ljeta 2018. kada je u parlamentu bilo izglasano nepovjerenje tadašnjem konzervativnom premijeru Marianu Rajoyu, jer je njegova Narodna stranka bila osuđena za korupciju. Redovni parlamentarni izbori trebaju se održati iduće godine.
Španjolski premijer se u srijedu susreo u Vatikanu s papom Lavom XIV. koji će od 6. do 9. lipnja boraviti u Madridu.
