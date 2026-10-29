Preokret uoči izbora u SAD-u: FBI i ICE neće nadzirati biračka mjesta

Navodi se i da će promatrači uglavnom nadzirati biračka mjesta i voditi bilješke, pri čemu im je zabranjeno nošenje vatrenog oružja. Ministarstvo pravosuđa istaknulo je da su promatrači obučeni da se ne miješaju u proces glasovanja te da se pridržavaju državnih i lokalnih propisa, što je u skladu s dosadašnjom praksom.