ZLOKOBNE PORUKE
Što ako Republikanci izgube? Trumpovo najnovije upozorenje o izborima ne smije se ignorirati
"Hoću, ako izbori budu pošteni", rekao je američki predsjednik. CNN analizira zašto takva ograda, nakon događaja iz 2020. i napada na Kapitol, ima posebnu težinu.
Sada, uoči svojih petih nacionalnih izbora na čelu Republikanske stranke, Donald Trump već ima ustaljen obrazac ponašanja. Mjesecima potiče sumnje u izborni sustav i poštenje izbornih dužnosnika, istodobno sugerirajući da bi demokrati mogli varati.
Nepovjerenje koje je sam stvorio koristi kao političko oružje i, još prije prebrojavanja glasova, sugerira da izbori možda neće biti pošteni.
Tjedan dana prije izbora čini se kao da se povijest ponavlja, piše CNN-ov novinar Stephen Collinson.
Zlokobne poruke
Trumpa su u utorak pitali hoće li prihvatiti rezultate izbora za Kongres usred predsjedničkog mandata, koji bi za republikance mogli završiti nepovoljno, "bez obzira na ishod".
Za gotovo svakog drugog suvremenog američkog predsjednika takvo pitanje teško bi se uopće postavljalo. No Trumpov odgovor sadržavao je ogradu koja, s obzirom na njegovo dosadašnje ponašanje, zvuči još zlokobnije:
"Hoću, ako izbori budu pošteni, da."
Ovdje postoji mnogo razloga za zabrinutost, ne samo zbog dvosmislenosti njegova odgovora. Trump se, naime, zapravo postavlja kao jedini sudac poštenja izbora. Kad je izgubio predsjedničke izbore 2020., lažno je tvrdio da je došlo do prijevare, iako su brojni republikanski dužnosnici, sudovi, pa čak i njegovo vlastito Ministarstvo pravosuđa potvrdili da takvih nepravilnosti nije bilo.
Trumpovo najnovije ograđivanje od prihvaćanja izbornih rezultata dolazi u prijetećem kontekstu. Velik dio ove godine proveo je pokušavajući usmjeriti izbore u korist republikanaca, potičući prekrajanje granica izbornih jedinica u Teksasu i drugim saveznim državama te neuspješno zahtijevajući od Kongresa donošenje zakona o registraciji birača i identifikacijskim dokumentima, za koji kritičari tvrde da bi milijunima građana mogao onemogućiti glasanje.
Sporni potezi Ministarstva pravosuđa oko izbora
Nedavno je Ministarstvu pravosuđa naredio da podnese tužbu kojom bi se spriječilo službeno potvrđivanje rezultata izbora za američki Senat na Aljasci ako republikanski senator Dan Sullivan izgubi, iako američki Ustav predsjedniku ne daje nikakve ovlasti za upravljanje izborima.
Trump tvrdi da bi drugi kandidat, Daniel J. Sullivan, mogao zbuniti birače te da je njegova kandidatura dio demokratske zavjere. Vrhovni sud Aljaske presudio je da se drugi Sullivan može zakonito kandidirati na izborima.
U još jednom preventivnom potezu Ministarstvo pravosuđa u petak je naložilo Kaliforniji da identificira osobe za koje se sumnja da nisu američki državljani, a nalaze se na biračkim popisima, te da izdvoji njihove glasačke listiće pristigle poštom. Pritom je upozorilo da bi dužnosnici koji svjesno prebrojavaju glasove osoba bez američkog državljanstva mogli kazneno odgovarati.
Savezni žalbeni sud blokirao je taj pokušaj Ministarstva pravosuđa.
Na Aljasci je demokratska izazivačica Mary Peltola zatražila od suca da prije dana izbora poništi potez Ministarstva pravosuđa. No postupci administracije otvaraju mogućnost sukoba nakon izbora. Za razliku od 2020., kada je tadašnji državni odvjetnik Bill Barr odbacio Trumpove optužbe o raširenim izbornim prijevarama, čini se da je sada manje vjerojatno da će mu Ministarstvo pravosuđa proturječiti.
Zašto su Trumpove izjave toliko zabrinjavajuće
Ožiljci jednog od najmračnijih dana moderne američke povijesti, 6. siječnja 2021., daju posebnu težinu Trumpovim najnovijim potezima povezanima s izborima.
Mjesecima prije nego što su pristaše pokreta MAGA nasilno upale u američki Kapitol, pri čemu su neki napadali policajce, Trump je potkopavao njihovo povjerenje u izbore 2020. koristeći gotovo identičan rječnik onome kojim se poslužio u utorak.
"Nadam se da će izbori biti pošteni. Ako budu pošteni... u potpunosti ću ih prihvatiti", rekao je Trump tijekom svoje prve predsjedničke debate protiv Joea Bidena u rujnu 2020.
"Ali ako vidim da se manipulira desecima tisuća glasačkih listića, ne mogu to prihvatiti."
Četiri godine poslije, kada ga je Dana Bash tijekom predsjedničke debate na CNN-u pitala hoće li prihvatiti rezultate izbora bez obzira na to tko pobijedi, odgovorio je:
"Ako izbori budu pošteni, zakoniti i dobri – apsolutno."
Trump nije osporavao rezultate izbora 2024. Razlog je očit: pobijedio je. Četiri godine ranije izgubio je.
Zašto samo on ne može prihvatiti poraz?
Trumpovo opetovano poricanje izbornih rezultata, unatoč tome što u SAD-u nije bilo raširenih izbornih prijevara, otvara pitanje zašto on, jedini među predsjednicima, ne može prihvatiti demokratsku stvarnost prema kojoj se na izborima ponekad i gubi.
Jedan je odgovor da je Trump mnogo puta pokazao kako mu je više stalo do moći nego do načela prema kojem birači imaju pravo birati svoje vođe.
Drugi je da je Trump svoj osobni imidž izgradio na predstavljanju sebe kao jednog od najvećih pobjednika. Ta krhka fasada nespojiva je s bilo kakvom percepcijom da je gubitnik, što je jedan od razloga zbog kojih još uvijek ne može priznati da je 2020. izgubio od Bidena.
Što bi mogao pokušati, ako loše prođu na međuizborima?
No što bi mogao pokušati učiniti ako izbori ovaj put završe loše za republikance?
Intervencija Ministarstva pravosuđa na Aljasci upućuje na mogućnost pravne bitke nakon izbora ako Peltola ostvari jednu od četiri dodatne senatorske pobjede koje su demokratima potrebne za većinu u Senatu. Slični potezi u drugim saveznim državama ne mogu se isključiti.
Republikanski izabrani dužnosnici i glavni državni odvjetnici u ključnim saveznim državama mogu očekivati snažan Trumpov pritisak, ako je suditi prema njegovu neuspjelom pokušaju da 2020. prisili republikanske dužnosnike u Georgiji da "pronađu" glasove.
"Ovo nije razgovor o 6. siječnja"
Sada više nema osobe poput Barra koja bi mogla opovrgnuti eventualne tvrdnje o prijevari. Aktualni državni odvjetnik Todd Blanche u kolovozu je u NBC-jevoj emisiji "Meet the Press" izjavio da ne može jamčiti da će Ministarstvo pravosuđa uvijek djelovati neovisno o Trumpu.
U nedjelju je Blanche u CNN-ovoj emisiji "State of the Union" izjavio da administracija na Aljasci ne čini ništa "neprimjereno" te da samo želi osigurati pobjedu kandidata koji na nju ima pravo.
"Predsjednik Trump ni na koji način, ni u kojem obliku, ne pokušava preuzeti kontrolu nad izborima u saveznoj državi", rekao je.
No odlučno je odbacio ideju da Trumpov pokušaj poništavanja izbora 2020. opravdava zabrinutost zbog njegovih izjava kojima dovodi u pitanje poštenje izbora za Kongres 2026.
"Ovo nije razgovor o 6. siječnja", rekao je.
Dva scenarija
Godine 2020. američki pravni i ustavni zaštitni mehanizmi izdržali su pritisak. No Trump je sada manje ograničen suradnicima spremnima obuzdati njegove najizraženije antidemokratske porive.
Ipak, demokrati i izborni dužnosnici iz obje stranke koji nadziru izbore na razini saveznih država imali su mjesece za pripremu na moguće prijetnje dužnosnika Bijele kuće i lokalnih aktivista pokreta MAGA.
Ako demokrati ostvare uvjerljivu pobjedu, Trump bi mogao imati manje prostora za upletanje. Ako rezultat bude tijesan, moguće je da će dugotrajne pravne bitke tjednima držati sudbinu Senata u neizvjesnosti.
Hakeem Jeffries, koji bi vjerojatno postao predsjednik Zastupničkog doma ako demokrati osvoje većinu, prošlog je tjedna za CNN-ova Manua Rajua rekao kako pretpostavlja da će republikanci "pokušati smisliti bilo kakav podmukli plan kako bi spriječili da izbori 3. studenoga budu slobodni i pošteni".
Prema riječima odvjetnika i stručnjaka za izbore Bena Ginsberga, osporavanje stupanja novoizabranog senatora na dužnost nije bez presedana.
"To se događa doista rijetko. Kada se dogodi, razara samo tkivo institucije Senata", rekao je Ginsberg u nedjelju tijekom CNN-ova posebnog izbornog programa.
Trump često provodi prijetnje u djelo
Trump bi mogao imati snažne motive za osporavanje nepovoljnih izbornih rezultata jer demokrati već planiraju neumornu kampanju istraga protiv Bijele kuće, članova njegove administracije i financijskih poslova Trumpove obitelji.
No bi li predsjednik kojemu se mandat bliži kraju, s potporom birača koja se kreće oko 30 posto i nakon velikog poraza na nacionalnim izborima, imao dovoljno političke snage da to provede?
Osim toga, Trumpov način vođenja kampanje, izrazito usredotočen na njega samoga, pokazuje malo zabrinutosti za republikance kojima prijeti izborni poraz. Možda mu jednostavno neće biti toliko stalo kada njegovo ime ne bude na glasačkom listiću.
Činilo se da Trump u utorak barem razmatra mogućnost razdoblja teškog suživota s Kongresom pod demokratskom kontrolom.
"Gledajte, imam snažno pravo veta. Nadam se da do toga neće doći, ali ako se dogodi, to se već događalo mnogim predsjednicima", rekao je.
No Trump često provodi prijetnje u djelo. A njegovo najnovije uvjetovanje prihvaćanja izbornih rezultata pokazuje da i dalje smatra kako izbori na kojima izgubi moraju biti nepošteni.
Zato je pametno ozbiljno shvatiti njegove riječi.
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