U LAVOVU
Princ Harry nenajavljeno stigao u Ukrajinu, evo s kim se susreo
Vojvoda od Sussexa sastao se s ranjenim veteranima i medicinskim djelatnicima tijekom nenajavljenog posjeta Ukrajini u subotu i poručio im je da će "dobiti ovaj rat".
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Harry je doputovao u zapadni grad Lavov u svoj četvrti posjet Ukrajini od početka rata s Rusijom.
Četrdesetdvogodišnji vojvoda izašao je na pozornicu na konferenciji za medicinske djelatnike koju je organizirao Superhumans, gradska klinika specijalizirana za rehabilitaciju ranjenih u ratu.
Iako je priznao da je njegov dolazak predstavljao rizik, Harry je rekao: "Svaki put kad se vratim u Ukrajinu osjećam se dobrodošlo. Osjećam toplinu."
"Pobijedit ćete u ratu a nakon toga će vam biti otvorena vrata za uspjeh."
Harry je bio ležerno odjeven u tamniju jaknu s kapuljačom i tamnoplave hlače, a na nogama je imao smeđe pustinjske čizme dok je nazočio nizu događaa.
U školskoj sportskoj dvorani gledao je ragbi utakmicu momčadi u invalidskim kolicima kako se bore za mjesto u ukrajinskom timu na Igrama Invictus, koje se trebaju održati sljedeće godine u Birminghamu.
Ukrajina planira poslati 60 natjecatelja, najveći njezin tim dosad, na izdanje tog događaja 2027.
Zemlja ima oko 1,.4 milijuna ratnih veterana, od kojih više od 10 posto ima neki invaliditet.
Kasnije u subotu, Harry je ranjenim veteranima koji se pridružuju pokretu Invictus poručio: "Kada rat završi i kada Ukrajina pobijedi, bit ćemo spremni podržati vas u organizaciji Igara Invictus."
Tijekom utakmice ragbija zagrlio je igrača kojeg je prepoznao – Valerija Odajnika, sudionika Igara Invictus u Kanadi 2025., kojem je amputirana noga.
Ovaj 41-godišnjak, s velikom tetovažom na jednoj ruci i dubokim borama od smijeha, objasnio je vojvodi da je "još uvijek aktivni pripadnik vojske".
"Pa kada onda nalazite vremena za trening?", upitao je Harry iznenađeno.
Odajnik je kasnije ispričao da je Harryju rekao kako je njegovo bavljenje tim sportom "započelo i nastavlja se zahvaljujući Igrama Invictus".
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